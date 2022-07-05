Рекламодателям

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля

  • 05/07/2022, 15:50
Автор:
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля
Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, в том числе через авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 12 июля 2022 года, сообщается на сайте ведомства.

Временно запрещены полеты в 11 аэропортов страны — Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, в том числе через авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. По словам министра транспорта Виталия Савельева, запрет на полеты в южный регион продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой.

— Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся, — добавил он.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.

Фото: pixabay.com — rudragos

386

Рубрики : Транспорт

Регионы: Россия

Теги : росавиация режим закрытого неба авиаперелет


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

В отношении него также возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Читать статью >>
Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Депутат Госдумы от Новосибирской области также предлагает убрать «скидку» в 12% на страховые взносы для тех граждан, чей годовой доход превышает 1 465 000 рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

В цепочку мог бы включиться новый завод холдинга в Маслянино. После сдачи в эксплуатацию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирское предприятие откроет филиал в Казахстане

Его адрес совпадает с адресом крупнейшего казахстанского производителя стеклянной тары.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

05/07/2022, 17:40

Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

05/07/2022, 16:42

Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

05/07/2022, 16:36

Как быстро переориентировать продажи в экономическом хаосе

05/07/2022, 16:08
Популярное

Сайт IKEA «упал» в день начала онлайн-распродажи

05/07/2022, 13:57

Как оградить взрослого ребенка от обмана при первом трудоустройстве

05/07/2022, 11:48

Персональные данные будут передаваться в единую биометрическую систему без согласия владельца

04/07/2022, 17:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

05/07/2022, 15:18

Компании МСБ получают скидки по кредитам при подаче заявки на сайте Банка «Левобережный»

05/07/2022, 11:01

ПСБ стал участником эксперимента по применению нового упрощенного налогового режима для бизнеса

04/07/2022, 18:15
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска