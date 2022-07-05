Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 12 июля 2022 года, сообщается на сайте ведомства.

Временно запрещены полеты в 11 аэропортов страны — Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, в том числе через авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. По словам министра транспорта Виталия Савельева, запрет на полеты в южный регион продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой.

— Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся, — добавил он.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.