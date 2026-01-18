С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Как рассказал депутат Государственной Думы Александр Якубовский изданию РИА Новости, авиакомпании теперь должны заранее информировать пассажиров о правилах перелета, порядке изменения билетов, а также о том, как отказаться от полёта и вернуть деньги.

Также изменения коснутся семей с детьми. Авиаперевозчики теперь обязаны размещать детей до 12 лет и их сопровождающих на соседних местах. Доплата за это не потребуется.

— Устраняется правовая неопределённость в вопросе вынужденного отказа от перелёта. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов, — отметил эксперт.

Депутат уверен, что эти изменения закрепят обязанности авиакомпаний и защитят пассажиров.

По словам Якубовского, изменения имеют практическую и защитную цель. Они направлены на уменьшение конфликтов между пассажирами и авиакомпаниями, устанавливая чёткие и одинаковые правила для всех.

