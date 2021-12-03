Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» таит в себе втрое больший риск повторного заражения по сравнению с «Дельта»-штаммом, сообщает Reuters со ссылкой на специалистов Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD).

Ученые заявили, что последние результаты исследований дают «эпидемиологические доказательства способности «Омикрона» избегать иммунитета, выработанного организмом после предшествующих заболеваний коронавирусом».

При этом специалисты считают, что симптомы у тех, кто повторно заразился новым штаммом COVID-19 или после вакцинации, проявляются гораздо слабее.

Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг добавила, что в ЮАР наблюдается всплеск повторных заражений у переболевших «Омикроном», чего не было при предыдущих штаммах.

Ранее глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что этот штамм проявляет себя несколько необычно: потери обоняния и вкуса не наблюдается, но люди жалуются на ощущение сильной усталости и разбитости. По словам врача, у одного шестилетнего пациента положительный результат ПЦР-теста сопровождался только повышенной температурой и учащённым пульсом. В целом, по мнению медика, «омикрон» протекает сравнительно легко, но при этом чрезвычайно заразен. Она также подчеркнула, что у пожилых людей этот штамм может вызвать очень серьёзные симптомы.

Британский эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании, профессор Кристофер Уитти заявил, что считает «дельту» гораздо опаснее «омикрона». Его коллега, профессор Оксфордского университета Джон Белл, в свою очередь, полагает, что «омикрон» может оказаться намного заразнее всех ранее известных штаммов, но при этом проявляться лишь насморком и головными болями. Он выразил уверенность, что привитые с этим штаммом в больницу не попадут.