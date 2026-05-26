Россельхозцентр выявил в новосибирском картофеле семь инфекций

Специалисты новосибирского филиала Россельхозцентра провели клубневой анализ семенного и продовольственного картофеля. Исследования выполнены по заявкам сельхозтоваропроизводителей в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТа.

Хотя в официальном отчёте новосибирского филиала Россельхозцентра некоторые заболевания сгруппированы, при раздельном подсчёте по видам возбудителей обнаруживается семь инфекций: мокрые гнили (фитофтороз), фузариоз, фомоз, ризоктониоз, парша обыкновенная, парша сетчатая, парша серебристая.

По состоянию на 22 мая 2026 года проанализировано 3,583 тысяч тонн семенного картофеля и 0,015 тысячи тонн продовольственного картофеля. Россельхозцентр сообщает, что весь объём проверенного семенного картофеля заражён инфекциями. Средневзвешенный процент составил: мокрыми гнилями (фитофторозом) — 0,156%, сухими гнилями — 1,317% (в том числе фузариозом — 0,013%, фомозом — 1,304%), ризоктониозом — 2,162%, паршой обыкновенной и сетчатой — 0,742%. Механические повреждения клубней выявлены в объёме 3,568 тысячи тонн (средневзвешенный процент — 2,019%). Также обнаружены другие дефекты: задохнувшиеся, подмороженные, проросшие, позеленевшие клубни (0,472 тысячи тонн, 0,416%), клубни меньше установленного размера (0,190 тыс. тонн, 0,028%) и больше установленного размера (0,972 тысячи тонн, 0,122%).

Весь объём проанализированного продовольственного картофеля также заражён инфекциями. Средневзвешенный процент: мокрыми гнилями (фитофторозом) — 0,541%, ризоктониозом — 4,054%, паршой обыкновенной и сетчатой — 4,865%, паршой серебристой — 2,973%. Механические повреждения клубней зафиксированы в объёме 0,015 тысячи тонн (средневзвешенный процент — 2,703%).

Работа по проведению клубневого анализа картофеля специалистами филиала продолжается.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, общая площадь под картофель в регионе в 2026 году (включая личные подсобные хозяйства) составит 14 тыс. гектаров. Это меньше, чем в 2024 и 2025 годах.

