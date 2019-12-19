— В первую очередь, влияние на российскую экономику в 2019 году оказала реализация национальных проектов. В частности, рассчитанная на 2019-2024 годы программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», субъектами которой как раз и являются представители МСП.

Однако стимулирование экономики происходит не только с помощью инструментов господдержки, но и за счет снижения налоговой нагрузки на бизнес. О таких перспективах все чаще говорят эксперты, аналитики, в правительстве обсуждаются вопросы корректировки фискальной политики в отношении субъектов МСП.

Также можно отметить, что в этом году для российских предпринимателей и представителей деловой среды организовывалось большое количество тематических форумов, где бизнес-сообщество могло получить ценные сведения об инструментах развития своего дела. Ведь несмотря на то, что сейчас информационное пространство насыщено, нередко мы слышим от предпринимателей, что они сталкиваются с нехваткой доступной информации о способах возможного финансирования бизнеса.

Совокупность этих факторов несомненно даст синергетический эффект для делового и инвестиционного климата страны. Об этом свидетельствует глобальный рейтинг всемирного банка Doing Business (Рейтинг Doing Business составляется с 2003 года. Исследование отражает условия ведения предпринимательской деятельности в 190 странах по 10 показателям. — Ред.), опубликованный в этом году: России удалось войти в топ-30 стран по состоянию бизнес-среды.

Для нас экономические изменения в сегменте МСП также являются немаловажным моментом, поскольку, согласно последним данным исследования аналитического агентства «Эксперт РА», «Балтийский лизинг» занимает третью строчку среди крупнейших лизинговых компаний страны по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2019 года по работе с субъектами МСП, доля которых в портфеле нашей компании занимает около 90%.

Если говорить о рынке Новосибирской области, то в регионе, безусловно, немалое количество талантливых бизнесменов, действительно увлеченных своим делом. Представители бизнес-среды региона нередко становятся номинантами и лауреатами различных деловых премий: «Твердые знаки», «Лица бизнеса», «Человек года» и т.д.

«Балтийский лизинг» уже более 29 лет работает на рынке. За это время компания сформировала колоссальный пул клиентов, успешно развивающих свой бизнес, пользуясь нашими предложениями. Каждый кейс мы рассматриваем индивидуально, чтобы сформировать оптимальные программы для лизингополучателей.

Кроме того, буквально на днях Минэкономразвития РФ объявило лидеров рейтинга качества ОРВ (Рейтинг качества ОРВ — набор средств и методик, который позволяет разработать наиболее успешную политику в регионе. — Ред.) в регионах за 2019 год, который отражает эффективность взаимодействия власти и бизнеса и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Наш регион занял в нем второе место среди субъектов РФ.

Несмотря на то, что темпы роста нового бизнеса нашей отрасли в России в этом году замедлились, по данным исследования «Эксперт РА», по итогам 9 месяцев 2019 года объем нового бизнеса показал небольшой рост и составил 1,03 трлн рублей, а совокупный объем портфеля ведущих российских лизинговых компаний составил 4,6 трлн рублей, увеличившись на 12%.

Что касается наших результатов, то могу отметить — общий объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» по итогам трех кварталов этого года вырос на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продолжает удерживать позиции как в десятке лидеров лизингового рынка России, так и в отдельных сегментах: в топ-3 в разрезе строительной и дорожно-строительной техники, машиностроительного оборудования и в топ-5 по реализации сельскохозяйственной техники, пищевого и полиграфического оборудования.

Если говорить о планах на 2020 год, то, разумеется, мы продолжим процесс цифровизации: внедрения и развития новых онлайн-сервисов, с помощью которых взаимодействие с партнерами и клиентами становится комфортнее и быстрее. В числе последних продуктов «Балтийского лизинга» по этому направлению — разработка страхового калькулятора. Благодаря автоматизации программного обеспечения теперь расчет страховок стал гораздо оперативнее, программа автоматически подбирает для клиента наиболее выгодные предложения от страховых.

В этом году мы запустили электронный личный кабинет для поставщиков и партнеров. Также на сайте работает автомобильный каталог. Многоканальная поисковая система, собирающая информацию более чем из 900 дилерских центров, позволяет клиентам быстро получить информацию о том, в каких дилерских центрах необходимые автомобили есть в наличии, и рассчитать стоимость лизинга прямо на сайте.

И, конечно, мы будем совершенствовать систему электронного документооборота, использование которой позволяет сократить массу времени при оформлении сделки. В этом году «Балтийский лизинг» заключил первый трехсторонний онлайн-договор, и сейчас мы приглашаем клиентов присоединиться к этой системе.

Также специалистами компании непрерывно ведется работа над развитием линейки спецпредложений с учетом тенденций отрасли и потребностями представителей малого и среднего бизнеса.

Фото: из личных архивов