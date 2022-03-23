Проект детского реабилитационного центра в Новосибирске одобрила Главгосэкспертиза

Проект первого этапа строительства Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России на 300 мест в Новосибирской области одобрен Главгосэкспертизой России. Об этом рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует строительство объекта.

— Строительство детского реабилитационного центра мирового уровня общей площадью 66 тыс. кв. м начнётся в 2022 году. Первый этап строительства включает в себя возведение вспомогательных сооружений: газовой котельной, гаража, складов, инженерные сети и др., — поясняют в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

На данный момент проектная документация по второму и третьему этапам строительства находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Эти этапы строительства включают возведение лечебно-диагностического корпуса с дневным стационаром и стационара реабилитационного центра. В дальнейшем планируется перспективное развитие данной территории.

Концепция строительства Федерального детского реабилитационного центра в части архитектурно-планировочных решений и функционального зонирования была согласована Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Строительство Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирской области предусмотрено в рамках исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина, данных в 2019 году, о создании в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня: в Новосибирске и Евпатории.

Комплекс реабилитационного центра будет состоять из самостоятельных зданий, соединенных теплыми переходами: стационар на 300 коек, лечебно-диагностический корпусом с дневным стационаром на 75 мест в две смены.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что Единый заказчик контролирует весь процесс строительства реабилитационного центра и к 2024 году планирует завершить комплекс. Он отметил также, что в состав корпуса войдут стационар и лечебный корпус с клинико-диагностическим центром.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава России будет построен в районе Бердского залива. В ценах 2020 года стоимость контракта составляла 7,6 млрд рублей. В ходе торгов она была снижена до 7,2 млрд. Финансирование планируется за счет федерального бюджета. Строительство будет вести АО «Концерн Титан-2».

Федеральный детский реабилитационный центр создается в Новосибирской области как «Умная клиника» в «Умном доме». Центр будет осуществлять и лечебную деятельность, и образовательно-методическую. На базе центра планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций.