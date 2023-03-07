Российские склады переполнились невостребованной бытовой техникой

Дистрибьюторы и производители бытовой техники, сами того не желая, сформировали крупные запасы продукции на складах, пишет «Ъ».

Всё случилось из-за ажиотажного спроса весной прошлого года. Из-за проблем с логистикой заказы, сделанные ещё почти год назад, приехали в страну только сейчас. Однако, у заказчиков уже другие приоритеты и стиральные машины с холодильниками им попросту стали не нужны.

По данным издания, большая часть товара, скопившегося на складах, это продукция китайского производства. Компании опасались, что из-за санкций с ними перестанут сотрудничать китайские партнёры, однако проблема возникла с крупнейшим морским перевозчиком Maersk, который приостановил свою деятельность в РФ. Из-за этого товары, заказанные еще в прошлом году, попали в Россию только сейчас.

Следует отметить, что далеко не все эксперты связывают скопление техники с этими причинами. Кто-то говорит о снижении спроса. Есть те, кто наблюдает переизбыток техники только по отдельным брендам, а кто-то его вообще не видит.

По прогнозу главы представительства Candy-Hoover Group в России Глеба Мишина, рынок бытовой техники в целом ожидают тяжелые времена — по результатам текущего года он может упасть на 30% в натуральном выражении.

Тем не менее продавцы снижать цены на технику не планируют, а лишь ограничатся снижением объёма заказов. Вместе с тем, роста стоимости тоже не ожидается.

Ранее редакция сообщала, что картофельный союз предложил Минсельхозу ввести ограничения на импорт картофеля в Россию из-за проблемы со сбытом.

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