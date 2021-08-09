Россия возобновляет авиаполеты на курорты Египта с 9 августа

В России с понедельника, 9 августа, возобновляется авиасообщение с египетскими курортами, передают «Известия». Соответствующее решение оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял 23 июля. С сегодняшнего дня самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В самом оперштабе подчеркнули, что решение об увеличении числа рейсов будет принято после визита делегации из России в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в арабской республике.

Напомним, 6 августа в Росавиации сообщили о том, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны получить разрешение на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.