Мошенники и их доходы: средний «чек» упал в четыре раза

По данным ВТБ, средняя сумма, которой пытаются незаконно завладеть мошенники, в текущем году сократилась в четыре раза. Благодаря усиленному контролю банка за сомнительными транзакциями, людям удалось сохранить на 16% больше средств, подвергшихся атакам злоумышленников, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент банка Дмитрий Саранцев в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Злоумышленники по-прежнему используют методы социальной инженерии и кибернетические атаки, но их тактика постоянно совершенствуется: от предложений операторов мобильной связи об изменении тарифных планов до схем вывода денег через криптовалюты и создания дубликатов аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году дипфейки стали главной тенденцией в арсенале мошенников. Они используют ИИ для создания аудио- и видеоконтента с голосами родственников или банковских служащих, применяя материалы из соцсетей. Злоумышленники также прибегают к схемам обналичивания, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать их курьерам, обеспечивая полную анонимность. Кроме того, распространяется вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и перенаправляет его на другое устройство. С его помощью мошенники обманом заставляют жертв вносить наличные на карты подставных лиц через банкоматы, выдавая это за перевод на «безопасный счет».

Дмитрий Саранцев подчеркнул, что совместные усилия с участниками рынка и регулирующими органами значительно усложняют работу злоумышленникам, однако, они быстро адаптируются. Для успеха в борьбе необходимы не только блокировка атак, но и превентивные меры: развитие передовых технологий, активное межведомственное сотрудничество и надежная законодательная основа. С этой целью банк активно участвует в разработке Государственной информационной системы «Антифрод», которая ускорит обмен данными и повысит уровень безопасности для всех участников финансового рынка.

Кредитная организация фиксирует нетипичное поведение клиентов и информирует их о потенциальных рисках через все доступные каналы связи. Они получают предупреждения о мошеннических атаках при установке приложений для удаленного доступа к смартфону или при звонках с подозрительных номеров. В целях подтверждения онлайн-операций банк может запросить приложить банковскую карту к смартфону (если поддерживается технология NFC) или сделать селфи для биометрической идентификации.

Особое внимание уделяется выявлению и борьбе с дропами – подставными владельцами счетов, контролируемыми мошенниками. За последние 2,5 года было выявлено около 300 тысяч дропов и заблокировано более 4 миллиардов рублей похищенных средств. Банк взаимодействует с правоохранительными органами для ареста и возврата похищенных денег.

Для повышения безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, включая самоограничения на потребительские онлайн-кредиты, досрочное снятие средств с депозитов или операции в банкоматах без карты. Также через личный кабинет можно сообщить о мошеннических действиях, оставить жалобу на номер телефона мошенников и установить определитель номера.