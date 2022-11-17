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Рост предложений на вторичном рынке недвижимости привел к снижению цен на жилье

  • 17/11/2022, 11:00
Настало подходящее время, чтобы купить квартиру на вторичке. Объявлений стало больше, а цены – ниже.

новости бизнесаКоличество объявлений о продаже вторичного жилья с марта по ноябрь 2022 г. выросло на 29%. Такую статистику приводят аналитики ЦИАН по крупным городам России с численностью населения от 500 тыс. человек. Одновременно наблюдается падение продаж, что в совокупности повлияло на снижение цен на недвижимость. Исключение составляют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург – там цены уменьшились, но незначительно.

При этом объявлений о срочной продаже за последние 8 месяцев стало на 85% больше. Чтобы провести сделку как можно быстрее, продавцы снижают цены. Поэтому если вы запланировали покупку квартиры на вторичном рынке, то сейчас это можно сделать выгодно.

Тем более что условия по ипотеке остаются доступными. Например, Банк «Левобережный» предлагает ипотечный кредит «Стабильный» по ставке от 8,9% годовых. Сумма – от 300 тысяч до 20 млн рублей, срок – от 3 до 35 лет. Первоначальный взнос – от 10% при использовании материнского капитала.

Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Ставка – от 8,9% до 14,9% годовых. Ставка 8,9% годовых действует при следующих условиях: первоначальный взнос – от 20% на сумму более 4 млн рублей для приобретения недвижимости; применяется опция «Назначь свою ставку» в размере 3,5% от суммы кредита; оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость; подтверждение доходов справкой 2-НДФЛ. Перечень аккредитованных страховых компаний размещён в разделе «Страховые компании».

Ставка 14,9% годовых действует при следующих условиях: первоначальный взнос – от 35%, без подтверждения дохода, отказ от страхования объекта, титула и личного страхования.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : цены на недвижимость Вторичная недвижимость


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