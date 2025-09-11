Просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%

За семь месяцев 2025 года объем просроченной задолженности (неплатежи более 90 дней) на покупку готового жилья в Новосибирской области составил 3,121 млрд рублей, увеличившись с начала года на 69% (на 1 января — 1,877 млрд рублей). По этому показателю регион находится на втором месте по округу. Темпы роста уже превысили результат 12 месяцев 2024 года, сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По Сибирскому федеральному округу самый большой рост просрочки наблюдался в Республике Тыва — 226% (до 2,2 млрд рублей). На втором месте Алтайский край с ростом в 92% (до 1,459 млрд рублей). Замыкает тройку Кемеровская область — 91% (до 1,39 млрд рублей).

В абсолютном выражении лидером по просроченной задолженности в округе является Красноярский край — 3,424 млрд рублей.

Аналитики подчёркивают, ипотечные заёмщики являются самыми дисциплинированными по сравнению с другими кредитными продуктами. Однако сегодня трудности с оплатой испытывают не только те, кто взял кредиты по высоким ставкам в период 2023-2024 годов, но и оформившие ипотеку в более ранние периоды.

— Некоторые отрасли нашей экономики столкнулись с падением спроса на свои продукты и услуги, и это, в свою очередь, сказывается на сотрудниках, у которых есть ипотека, но отсутствует запас финансовой прочности. В такой ситуации месячного дохода на платежи по кредиту начинает не хватать, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он добавил, что ситуация с просрочкой по ипотеке усугубляется низким спросом на рынке вторичной недвижимости. И добавляет, что она продолжит расти до тех пор, пока рынок готового жилья не оживится.

Стоит отметить, что средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках крупных городов РФ выросла в августе 2025 года на 1,3%, тогда как стоимость квадрата в квартирах на вторичном рынке увеличилась на 0,7%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

По подсчетам независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, разрыв цены между первичным и вторичным жильем вырос на 0.6 п.п. — с 22,5% до 23,1%. В столице Сибири разница составляет 26,1% — на 3 п.п. выше, чем в среднем по России. Он уверен, что основная причина заключается в нерыночной ипотечной составляющей.

— Несмотря на сокращение разницы ежемесячных платежей между льготной и рыночной ипотекой новостройки растут в цене быстрее вторичного жилья. Для начала выравнивания цен ключевая ставка должна снизиться до 11-12%, — констатирует он.

Напомним, на начало июля у банков в залоге находилось около 450 ипотечных квартир, по которым нарушен график платежей.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам.