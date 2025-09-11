Рекламодателям

Просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%

  • 11/09/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Дома
Это на 4% выше темпов за весь 2024 год

За семь месяцев 2025 года объем просроченной задолженности (неплатежи более 90 дней) на покупку готового жилья в Новосибирской области составил 3,121 млрд рублей, увеличившись с начала года на 69% (на 1 января — 1,877 млрд рублей). По этому показателю регион находится на втором месте по округу. Темпы роста уже превысили результат 12 месяцев 2024 года, сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По Сибирскому федеральному округу самый большой рост просрочки наблюдался в Республике Тыва — 226% (до 2,2 млрд рублей). На втором месте Алтайский край с ростом в 92% (до 1,459 млрд рублей). Замыкает тройку Кемеровская область — 91% (до 1,39 млрд рублей).

В абсолютном выражении лидером по просроченной задолженности в округе является Красноярский край — 3,424 млрд рублей.

просрочка по ипотеке на готовое жилье

Источник: «Долговой консультант»

Аналитики подчёркивают, ипотечные заёмщики являются самыми дисциплинированными по сравнению с другими кредитными продуктами. Однако сегодня трудности с оплатой испытывают не только те, кто взял кредиты по высоким ставкам в период 2023-2024 годов, но и оформившие ипотеку в более ранние периоды.

— Некоторые отрасли нашей экономики столкнулись с падением спроса на свои продукты и услуги, и это, в свою очередь, сказывается на сотрудниках, у которых есть ипотека, но отсутствует запас финансовой прочности. В такой ситуации месячного дохода на платежи по кредиту начинает не хватать, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он добавил, что ситуация с просрочкой по ипотеке усугубляется низким спросом на рынке вторичной недвижимости. И добавляет, что она продолжит расти до тех пор, пока рынок готового жилья не оживится.

Стоит отметить, что средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках крупных городов РФ выросла в августе 2025 года на 1,3%, тогда как стоимость квадрата в квартирах на вторичном рынке увеличилась на 0,7%. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

По подсчетам независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, разрыв цены между первичным и вторичным жильем вырос на 0.6 п.п.  — с 22,5% до 23,1%. В столице Сибири разница составляет 26,1% — на 3 п.п. выше, чем в среднем по России. Он уверен, что основная причина заключается в нерыночной ипотечной составляющей.

— Несмотря на сокращение разницы ежемесячных платежей между льготной и рыночной ипотекой новостройки растут в цене быстрее вторичного жилья. Для начала выравнивания цен ключевая ставка должна снизиться до 11-12%, — констатирует он.

Напомним, на начало июля у банков в залоге находилось около 450 ипотечных квартир, по которым нарушен график платежей.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

837

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : просроченная ипотека Вторичная недвижимость


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы называют проблему ЖКХ одной из самых острых в регионе
11/09/25 19:05
Власть
Просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%
11/09/25 19:00
Недвижимость Общество
Терапевт из Новосибирска рассказал об изменениях в организме женщин после 35 лет
11/09/25 18:45
Медицина
Новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств
11/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
Более 170 объектов в Новосибирске благоустроят к концу года
11/09/25 18:15
Власть
На выборах в Новосибирске откроют 1757 участков
11/09/25 18:00
Власть Общество Политика
В Новосибирской области ждут проблем с бюджетным размещением туристов
11/09/25 17:00
Бизнес Власть Туризм
Синоптики Новосибирска рассказали, выпадет ли снег в сентябре
11/09/25 16:45
Общество
АКПП остается популярной в Новосибирске, несмотря на доминирование «роботов»
11/09/25 16:40
Бизнес
Лидерами роста цен в Новосибирске в августе стали огурцы и рыба
11/09/25 16:00
Агропром Общество
Грузовик насмерть сбил троих дорожных рабочих под Новосибирском
11/09/25 15:45
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области определили самый востребованный мессенджер
11/09/25 15:00
Власть Общество
В Новосибирске косметологические клиники внедряют ИИ и спасают жертв домашних манипуляций
11/09/25 14:30
Бизнес Общество Рынки
Собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров
11/09/25 14:00
Бизнес
Минтранс проверил ремонт на дорогах Новосибирской области
11/09/25 13:45
Власть
В России планируют законодательно увеличить время ремонта по ОСАГО
11/09/25 13:00
Общество
Новую схему движения ввели на новосибирском «кольце ада» с 11 сентября
11/09/25 12:00
Общество
Экс-мэр Новосибирска Локоть стал главой совета директоров «Сибпроектнииавиапром»
11/09/25 11:00
Бизнес Отставки и назначения
Предприниматели Новосибирской области наращивают обороты на маркетплейсах
11/09/25 10:00
Бизнес Общество
Новосибирские ученые написали учебное пособие по эволюции для школьников
11/09/25 9:00
Наука Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять