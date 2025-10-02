Рекламодателям

Офисная недвижимость в Новосибирске растёт в цене

  • 02/10/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
офис
Средний срок окупаемости при покупке площадей составляет не менее 8 лет

За год стоимость квадратного метра в офисной недвижимости в Новосибирске выросла на 23 976 рублей (25,5%) и составила 117 920 рублей, сообщили аналитики классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Эксперты уверены, что увеличение цен объясняется несколькими факторами: резким ростом ставок аренды (на 20-30%), ограниченным предложением на рынке офисной недвижимости, желанием компаний зафиксировать издержки и обезопасить себя от будущего роста ставок, имиджевым и HR-эффектами, а также инвестиционным потенциалом офисных помещений («лишние» площади можно сдавать в субаренду).

— Покупка офиса перестает быть исключительно инвестиционным инструментом и превращается в стратегическое решение компаний, которые стремятся закрепиться в комфортной локации и создать долгосрочную базу для развития, — считает директор по развитию классифайда «Витрина недвижимости Restate» Евгения Домрачева.

Эксперт добавила,  что основными покупателями офисов на сегодняшний день являются компании из банковской сферы, IT-индустрии и ритейла. Чаще всего они выбирают площади от 500 до 1000 кв. метров.

По данным сертифицированного аналитика-консультанта Российской гильдии риэлторов, руководителя компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средняя цена офисной недвижимости в Новосибирске несколько ниже.

— Мы мониторим несколько источников, и у нас средняя цена, с учетом сглаживания выбросов, выходит пониже — в августе 106,5 тыс. за 1 кв.м. Динамика за 12 месяцев – порядка 35%. Рост связан с высокой инфляцией, высоким спросом на офисы в первой половине года (во второй половине года он снизился), а также с ростом налогов, — констатирует она.

Собеседница редакции добавила, что средний срок окупаемости при покупке офисных площадей составляет не менее 8 лет, а чаще и выше.

— При текущей рыночной ситуации выгоднее арендовать, а свободные деньги держать на депозите. Ну и, конечно, покупать в кредит крайне невыгодно, — отмечает Елена Ермолаева.

По её словам, доля свободных офисных площадей в бизнес-центрах Новосибирска, которая держалась на низком уровне в 2024 года, начала расти. Однако уровень вакантных площадей составляет порядка 2,9%.

Напомним, аналитики CMWP не исключали, что региональные девелоперы начнут переформатировать свои проекты в объекты built-to-suit и выводить на рынок быстрее в случае наличия соответствующего запроса от компании-резидента. При этом они отмечали, что строительство новых офисных центров со стратегией сдачи в аренду невозможно без повышения ставки аренды для обеспечения доходности девелопера, учитывая возросшие стоимости строительства и дорогое заемное финансирование.

Ранее редакция сообщала, что тренд на релокацию офисов крупных компаний в регионы усиливается.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

442

0
0

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
