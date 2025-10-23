Цены на новостройки в Новосибирске рухнули на 13%

В Новосибирске в третьем квартале 2025 года новостройки подешевели сразу на 13,2% (-20 997 рублей), до 137 405 рублей за кв. метр. Это крупнейшее квартальное снижение за последние два года. Город стал лидером по этому показателю среди сибирских мегаполисов.

Эксперты классифайда «Витрина недвижимости Restate» считают, что падение связано с насыщением рынка. Второй причиной является рост конкуренции среди застройщиков, которые активно корректируют ценовую политику после периода активных продаж весной.

— Снижение в крупнейших городах объясняется изменением структуры спроса: доля ипотечных покупателей сокращается, а инвесторы практически ушли с рынка. Это возвращает цены к более естественным уровням, — отмечает директор по развитию Restate Евгения Домрачева.

На вторичной рынке Новосибирск стал единственным городом в Сибири, где цены, хоть и незначительно, но снизились. Готовая недвижимость стала дешевле на 0,3% (-377 рублей) и составила 137 042 рубля за кв. метр. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках практически сравнялась (137 405 и 137 042 рублей соответственно).

Эксперты связывают это с тем, что часть покупателей, столкнувшихся с ростом ставок и ужесточением требований по ипотеке на новостройки, переключается на вторичный сегмент. Кроме того, готовое жилье позволяет избежать рисков недостроя, что особенно важно для покупателей с накоплениями.

— Вторичный рынок сейчас выигрывает за счёт предсказуемости: продавцы готовы к торгу, а покупатели — к компромиссу, — говорит Евгения Домрачева.

Больше всего цены на вторичку в третьем квартале текущего года выросли в Красноярске. Квадратный метр в этом сегменте недвижимости подорожал на 3,6% (до 133 499 рублей за кв метр). Небольшой рост цен был отмечен в Омске (на 0,9%), в Иркутске (на 0,4%), в Барнауле (+0,3%) и в Кемерове (+0,2%).

Стоит отметить, что Новосибирск относится к числу мегаполисов с наибольшим ценовым диапазоном на недвижимость. Стоимость квартиры в Столице Сибири может достигать от 2,7 до 22,26 млн рублей.

Аналитики уверены, что сибирский рынок в целом демонстрирует переход от фазы роста к стадии равновесия. Это соответствует общероссийской тенденции: после двух лет ускоренного подорожания жильё в регионах постепенно стабилизируется. По их прогнозам, в ближайшие месяцы текущая динамика (умеренный рост на вторичке и точечная корректировка в первичном сегменте) сохранится. Если ключевая ставка будет снижаться более чем на 2%, баланс может сместиться в пользу готового жилья.

Напомним, независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатировал, что продажи новостроек в городе с начала года снизились на 28,8% к аналогичному периоду 2024 года. По итогам полугодия падение еще больше — 44,2%.

В то же время, в региональном управлении Росреестра сообщили, что третий квартал стал самым активным в текущем году по количеству зарегистрированных ипотек. С июля по сентябрь 2025 года новосибирцы оформили 19 тысяч сделок с использованием кредитных средств, что на 5% больше, чем во втором квартале, и на 17% больше показателей первых трех месяцев 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что платежи по аренде жилья в Новосибирске «съедает» инфляция.