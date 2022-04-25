«Ростелеком» начал продажи офисного ПО МойОфис госсектору и частному бизнесу Сибири

Теперь и клиенты «Ростелекома» в Сибири могут приобретать продукты МойОфис при обращении к своим персональным менеджерам. В рамках партнерства «Ростелеком» может предлагать заказчикам лицензию, которая включает любые решения МойОфис, в зависимости от потребностей и инфраструктуры организаций, в том числе и новейшие продукты — офисные решения релиза 2.0 и корпоративную почту нового поколения Mailion.

Это партнерство ускоряет развитие программы цифровой трансформации государственного сектора и российского бизнеса в целом, делая отечественное ПО доступнее для заказчиков любого уровня. «Ростелеком» расширяет перечень услуг, усиливая позиции на рынке софтверных и интеграционных решений, а МойОфис увеличивает количество каналов продаж своих продуктов.

«По итогам первого квартала этого года мы наблюдаем рост интереса со стороны сибирского бизнеса и госкомпаний к отечественным решениям и наработкам, в том числе к безопасному офисному программному обеспечению. И мы уверены, что сотрудничество «Ростелекома» с компанией МойОфис поможет предприятиям выстроить надежную рабочую инфраструктуру», — отметил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать решения МойОфис максимально доступными для компаний во всех регионах Российской Федерации, вне зависимости от их сфер деятельности. Офисное ПО — ключевой компонент инфраструктуры любого пользователя. Развитая сеть »Ростелекома» охватывает все 85 регионов РФ, это отличная площадка для дистрибуции наших программных продуктов», — говорит Елена Непочатова, коммерческий директор МойОфис.

Узнать более подробно о сервисах для бизнеса можно по телефону 8 800 200 3000.