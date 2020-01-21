Ростелеком сделал ставку на перспективу

— Благодаря торгам удается сэкономить бюджетные средства, но вряд ли в этом есть прямая заслуга ведомства Анатолия Костылевского — минтранса. Техническое задание, которое разрабатывалось на эту систему, согласовывалось с федеральными министерствами, потому что это мероприятие проходит в рамках соответствующего федерального проекта, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в декабре 2019 года минтранс области объявил конкурс на проведение исследований по разработке интеллектуальной транспортной системы. На эти цели были выделены 24,5 млн рублей. На тендер заявились 7 участников, все были допущены к торгам. В итоге победителем было признано ПАО «Ростелеком» с ценой предложения 0,01 рубля. Другие участники пытались оспорить результаты в УФАС, но управление не нашло в контракте ничего предосудительного.

Он заявил, что компания «Ростелеком», обладающая не только компетенциями, но и серьезными ресурсами в этой отрасли, осознанно пошла на этот шаг, скинула до минимума цену и выиграла этот конкурс.

— Я уверен, что Ростелеком — достаточно мощная компания и партнер, который зарекомендовал себя качеством, в том числе на территории Новосибирской области, выполнит эту работу даже за 1 копейку. А как будут проходить следующие конкурсы на СМР, реализацию — время покажет, резюмировал Травников

Ростелеком представил умные сервисы на форуме «Технопром» в сентябре 2019 года. В этом списке был и комплексный проект по управлению дорожным движением. Представители компании в кулуарах форума отмечали, что планируют принимать участие во внедрении цифровых сервисов в различных отраслях города и области. Активный интерес к работе на этом поле также проявляли АО «СофтЛайн Трейд» (Входит в ГК SoftLine, проект по автоматизированному регулированию транспортными потоками реализуется в рамках программы «Умный город». — Ред.) и АО «Ситроникс» (Компания предлагает сервисы для управления всей городской инфраструктурой. — Ред.).

Фото автора