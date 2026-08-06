«За тех, у кого от 270 баллов, настоящая борьба»: вузы настойчиво обзванивают новосибирских высокобалльников перед зачислением

Приемная кампания в высшие учебные заведения завершается. 5 августа было последним днем, когда принимались согласия на основном этапе зачисления. 7 августа будут опубликованы приказы о зачислении на бюджетные места. В этом году было много разговоров о стобалльниках и призерах олимпиад, и о том, как они конкурируют за бюджетные места в рейтинговых вузах Москвы. Infopro54 рассказывает о еще одном виде конкуренции — между университетами. Там в ход идут разные методы.

Несмотря на то, что бюджетных мест на всех абитуриентов не хватает и вузам, получается, гарантирована 100%-я заполняемость этих мест, они прикладывают усилия, чтобы привлечь абитуриентов с самыми высокими баллами. У этой борьбы за высокобалльников есть несколько этапов. Вузы активно рассказывают на своих ресурсах и в СМИ о своих преимуществах, обещают повышенные стипендии и общежития получше тем, у кого высокие результаты ЕГЭ. Но даже когда абитуриенты уже подали заявления, борьба за высокобалльников не заканчивается.

— У дочери 280 баллов. Подала заявление на поступление в пять вузов — Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Дальний Восток. В каждом вузе проходит на все выбранные направления. Начиная с середины июля ей практически ежедневно звонят представители вузов, с каждого направления, указанного под тем или иным номером приоритета. То есть, понимаете, да? Пять вузов, в каждом можно выбрать пять направлений. Итого 25. Они сначала звонили, чтобы сообщить, что дочь гарантированно проходит, потом звонили и подтверждали это, потом — чтобы спросить, принято ли решение, есть ли вопросы, нужна ли какая-то консультация или помощь, затем снова — «вы к нам точно проходите». 4 и 5 августа стали днями максимального количества звонков. Это при том, что 1 августа уже было принято окончательное решение и подано согласие в один вуз. Но звонки не закончились, даже из выбранного университета звонят, но с другого факультета. Мы не жалуемся, нет. Это скорее приятные хлопоты, но, если честно, удивило немного. Получается, что вузы за каждого высокобалльника, который может стать их студентом, до конца сражаются, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Марина.

Редакция провела опрос в двух родительских школьных чатах и выяснила, что вузы активно звонят всем высокобалльникам. Некоторые университеты создают специальные чаты, чтобы постоянно быть на связи с абитуриентами.

— У меня в этом году поступает младший сын. Я поняла, что сейчас за тех, у кого от 270 баллов за три ЕГЭ, идет настоящая борьба. Вузы стремятся максимально показать свою лояльность по отношению к будущим студентам. Они готовы отвечать на их самые, на мой взгляд, неуместные и преждевременные вопросы. В чате дальневосточного вуза абитуриенты постоянно спрашивают о парковках в студгородке. То есть абитуриент, получается, будет выбирать вуз по такому параметру: есть парковка или нет. Мне трудно это представить, если честно. Но молодежь сейчас совсем другая, у них и требования другие, — говорит жительница Новосибирска Анна.

Абитуриенты и их родители рассказывают, что активно звонят не только региональные вузы, но и вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в которых, как считается, всегда очень большой конкурс.

Ранее редакция рассказывала, что в этом году в большинстве вузов вырос проходной балл и конкурс.