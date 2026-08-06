Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

«За тех, у кого от 270 баллов, настоящая борьба»: вузы настойчиво обзванивают новосибирских высокобалльников перед зачислением

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Высокая конкуренция не только между абитуриентами за бюджетные места, но и между университетами

Приемная кампания в высшие учебные заведения завершается. 5 августа было последним днем, когда принимались согласия на основном этапе зачисления. 7 августа будут опубликованы приказы о зачислении на бюджетные места. В этом году было много разговоров о стобалльниках и призерах олимпиад, и о том, как они конкурируют за бюджетные места в рейтинговых вузах Москвы. Infopro54 рассказывает о еще одном виде конкуренции — между университетами. Там в ход идут разные методы.

Несмотря на то, что бюджетных мест на всех абитуриентов не хватает и вузам, получается, гарантирована 100%-я заполняемость этих мест, они прикладывают усилия, чтобы привлечь абитуриентов с самыми высокими баллами. У этой борьбы за высокобалльников есть несколько этапов. Вузы активно рассказывают на своих ресурсах и в СМИ о своих преимуществах, обещают повышенные стипендии и общежития получше тем, у кого высокие результаты ЕГЭ. Но даже когда абитуриенты уже подали заявления, борьба за высокобалльников не заканчивается.

— У дочери 280 баллов. Подала заявление на поступление в пять вузов — Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Дальний Восток. В каждом вузе проходит на все выбранные направления. Начиная с середины июля ей практически ежедневно звонят представители вузов, с каждого направления, указанного под тем или иным номером приоритета. То есть, понимаете, да? Пять вузов, в каждом можно выбрать пять направлений. Итого 25. Они сначала звонили, чтобы сообщить, что дочь гарантированно проходит, потом звонили и подтверждали это, потом — чтобы спросить, принято ли решение, есть ли вопросы, нужна ли какая-то консультация или помощь, затем снова — «вы к нам точно проходите». 4 и 5 августа стали днями максимального количества звонков. Это при том, что 1 августа уже было принято окончательное решение и подано согласие в один вуз. Но звонки не закончились, даже из выбранного университета звонят, но с другого факультета. Мы не жалуемся, нет. Это скорее приятные хлопоты, но, если честно, удивило немного. Получается, что вузы за каждого высокобалльника, который может стать их студентом, до конца сражаются, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Марина.

Редакция провела опрос в двух родительских школьных чатах и выяснила, что вузы активно звонят всем высокобалльникам. Некоторые университеты создают специальные чаты, чтобы постоянно быть на связи с абитуриентами.

— У меня в этом году поступает младший сын. Я поняла, что сейчас за тех, у кого от 270 баллов за три ЕГЭ, идет настоящая борьба. Вузы стремятся максимально показать свою лояльность по отношению к будущим студентам. Они готовы отвечать на их самые, на мой взгляд, неуместные и преждевременные вопросы. В чате дальневосточного вуза абитуриенты постоянно спрашивают о парковках в студгородке. То есть абитуриент, получается, будет выбирать вуз по такому параметру: есть парковка или нет. Мне трудно это представить, если честно. Но молодежь сейчас совсем другая, у них и требования другие, — говорит жительница Новосибирска Анна.

Абитуриенты и их родители рассказывают, что активно звонят не только региональные вузы, но и вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в которых, как считается, всегда очень большой конкурс.

Ранее редакция рассказывала, что в этом году в большинстве вузов вырос проходной балл и конкурс.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Приемная кампания в вузы ЕГЭ Вузы Новосибирска

78
0
0
Предыдущая статья
Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

Новосибирск готовится к визиту Владимира Путина

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ждут президента России Владимира Путина. Информация о датах его приезда варьируется. К примеру, сегодня утром телеграм-канал, связанный с силовиками, сообщил, что глава государства может приехать в город на следующей неделе. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что «глава государства прибудет на открытие центра коллективного пользования «СКИФ», а также проведет встречу с губернатором области Андреем Травниковым».

У ресурса регионального правительства ОТС-Горсайт иная информация. По данным издания, «президент РФ приедет в наукоград Кольцово на открытие СКИФа, которое пройдёт в рамках форума «Технопром-2026» с 26 по 28 августа».

Читать полностью

Росреестр назвал главные причины отказов в регистрации недвижимости в НСО

Автор: Оксана Мочалова

В первом полугодии 2026 года Управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало права в отношении 42,6 тысяч объектов недвижимости и поставило на кадастровый учет 28,2 тысяч  объектов, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54. Всего в первом полугодии 2026 года совершено почти 207 тысяч учетно-регистрационных действий, это на 6% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Доля отказов по итогам шести месяцев не превысила 0,3% от общего числа рассмотренных обращений о регистрации прав и сделок. Однако даже в этих единичных случаях специалисты ведомства видят четкие закономерности.

Читать полностью

Медики готовятся к второму пику активности клещей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

На прошлой неделе клещи укусили 135 жителей Новосибирской области, включая 28 детей. Это на 19,64% меньше, чем неделей ранее.

С начала сезона в медучреждения региона поступило 15 289 жалоб на укусы этих насекомых.

Читать полностью

Из-за жары в Европе оливковое масло в Новосибирске может снова подорожать

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году ожидается рост цен на оливковое масло. Европейские производители этого продукта говорят о сокращении объемов сырья и ухудшении его качества из-за сильной жары, засухи и пожаров. Оливковые рощи пострадали в Греции, Италии, Португалии. Infopro54 изучил цены на растительные масла в регионе и поговорил с участниками рынка о возможных изменениях.

В отличие от подсолнечного масла оливковое редко продается в литровых бутылках, чаще — по 250 мл и 500 мл. В Новосибирске цена за 500 мл в среднем 1000–1500 рублей. Оливковое масло всегда было дороже подсолнечного и воспринималось российским потребителем скорее как деликатес, а не продукт для ежедневного использования. Но два года назад оно подорожало так сильно, что спрос упал до минимальных за 10 лет значений. В 2016 году в России объем потребления оливкового масла, по данным Oleoscope, составил 19 тысяч тонн, затем он рос и в 2021 году достиг максимальных значений. С 2022 идет спад.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Автор: Юлия Данилова

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев еще в феврале 2025 года сообщил о принципиальном решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Он подчеркивал, что план реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — говорил Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За первое полугодие 2026 года в Новосибирской области было создано 13616 юрлиц и новых ИП, на 8,69% больше, чем годом ранее. При этом количество ликвидированных компаний и ИП составило 13149, на 16,6% больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили эксперты сервиса Контур.Фокус.

В отличии от первого полугодия 2025 года, в 2026 новым игрокам не удалось перекрыть вымывание с рынка компаний розничной торговли, работающих через почту и онлайн, то есть сегмента e-commerсe. Для сравнения, за 6 месяцев 2025 года в регионе было открыто 1216 предприятий этой сферы, а в первом полугодии 2026 — 934. Ликвидировано 1013 и 1255 соответственно.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

«За тех, у кого от 270 баллов, настоящая борьба»: вузы настойчиво обзванивают новосибирских высокобалльников перед зачислением

Власть

Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

Власть Общество

Новосибирск готовится к визиту Владимира Путина

Бизнес Недвижимость Общество

Росреестр назвал главные причины отказов в регистрации недвижимости в НСО

Телекоммуникации

В 16 населённых пунктах Мошковского района модернизировали мобильную связь

Бизнес Право&Порядок ПроБизнес

Злоумышленники опять атакуют новосибирские компании через электронную почту

Общество

Медики готовятся к второму пику активности клещей в Новосибирской области

Общество

Из-за жары в Европе оливковое масло в Новосибирске может снова подорожать

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска доплатили налоги на сумму почти 700 млн рублей

Бизнес Власть

От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

Власть Отставки и назначения

Министра транспорта Новосибирской области будут согласовывать в Москве

Власть Город Общество

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Бизнес Власть

Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Власть

Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Бизнес Общество

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Недвижимость

Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

Недвижимость Общество

Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Бизнес Промышленность

Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности