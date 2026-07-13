Число стобалльных результатов ЕГЭ в Новосибирской области выросло в два раза

В Новосибирской области подведены предварительные итоги экзаменационной кампании 2026 года. Экзамены в регионе прошли без происшествий и технических неполадок. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила министр образования Мария Жафярова.

В 2026 году в ЕГЭ участвовали более 15,5 тысячи человек.

Количество выпускников, получивших 100 баллов, выросло: 136 человек набрали 144 максимальных результата, что вдвое больше, чем в 2025 году, когда таких результатов было всего 70. Среди выпускников становятся популярнее предметы естественно-научного и математического цикла: профильная математика, физика, химия, биология и информатика. Это связано с усилиями региона по улучшению качества образования.

Губернатор поставил перед профильным министерством две важные задачи: продолжать качественную профориентацию учеников и учитывать их растущие амбиции, поддерживая выбор предметов в соответствии с их мечтами о будущей профессии.

Ранее редакция сообщала о том, что Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками.