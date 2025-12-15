Рекламодателям

Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»

  • 15/12/2025, 08:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»
Водители, получающие заказы от известного сервис-агрегатора, считают его комиссии чересчур высокими

В понедельник, 15 декабря, в России проводится «тихая забастовка» таксистов. Водители, работающие с сервисом «Яндекс.Такси», планируют в течение суток не брать заказы, не выходить на линию. Infopro54 выяснил, что среди тех, кто присоединяется к акции, есть и новосибирские водители.

Формально, протестную акцию официально никто не объявлял: не было открытых писем, заявлений организаторов. По большому счету, инициаторы просто в чатах призвали таксистов устроить себе выходной. Так же был создан Telegram-канал, посвященный этой теме.

— Если кто-то не понял! Мы не собираемся на парковках и прочее… Сугубо выходной. 15 декабря жарим дома шашлычки с семьей, друзьями, кошками, собаками. Главное — не выходим на линии, не нажимаем эту [табуированная лексика] кнопку! Несмотря на коэффициент, — таким было одно из первых сообщений.

За неделю к сообществу планирующих и обсуждающих «тихую забастовку» присоединилось более 1800 человек из разных российских городов. Журналист Infopro54 насчитал среди подписчиков порядка 30 жителей Новосибирска. Но это только те, кто в опросах или комментариях обозначил свой город. Оценить реальное количество новосибирцев в указанном тг-канале и число тех, кто действительно не выйдет на линию в знак протеста, не представляется возможным. В масштабах страны также трудно сказать, насколько массовой будет эта забастовка. Но при этом таксисты, даже если они не планируют присоединяться к акции, признают, разделяют претензии к сервис-агрегатору такси.

— Размеры комиссии, которые удерживает Яндекс.Такси, в разных городах отличаются, но они везде огромные. У нас в Новосибирске суммарно, я считал, получается где-то 23-24%. То есть четверть заказа ты теряешь. При этом цены на услуги такси очень низкие. Я сейчас такси называю элитной маршруткой. И вот это все вместе — низкие цены и высокие комиссии — делают работу невыгодной для водителей.  С голоду умрешь, если будешь в одном такси работать. У меня, как и у многих других водителей, это не единственная и не основная работа. Кнопку нажимаю, только если есть свободное время между сменами, — рассказал Infopro54 новосибирский таксист Сергей.

Среди опрошенных редакцией водителей, работающих с сервисом Яндекс.Такси нет единого мнения о целесообразности проведения забастовок. Таксисты склоняются к тому, чтобы устроить себе выходной, но сильно сомневаются в том, что агрегатор это заметит.

— Я не верю в то, что это может сработать. Потому что большая часть таксистов это иностранные граждане, которые приехали на заработки. У них здесь ни котенка, ни ребенка, ни ипотеки, ни кредита. Они в этих машинах разве что ни живут. И понятно, что на линию они выйдут, и агрегатор сделает вид, что ни о каких претензиях ничего не слышал. А если коэффициент сегодня поднимут, чтобы водителям чуть выгоднее было, то объясняют потом или погодой, или высоким спросом, — говорит таксист Константин.

Что касается возможных последствий забастовки для пассажиров, то наблюдатели считают, что серьезных перебоев в работе сервиса не будет. В ряде городов, где о готовности присоединиться к акции заявляли многие таксисты, жители могут столкнуться с увеличением времени подачи машин и ростом цен из-за снижения количества доступных автомобилей.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область стала одним из двух российских регионов, где полис ОСАГО подорожал в два раза.

Фото Infopro54

1 068

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Яндекс.такси забастовка водители такси агрегаторы такси


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Статус «Культурная столица 2027 года» Новосибирску не достался
15/12/25 8:32
Город Культура Общество
Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»
15/12/25 8:00
Бизнес Общество
В Госдуме предложили установить налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров
14/12/25 19:00
Власть Общество
Резкую смену погоды обещают синоптики в Новосибирске
14/12/25 17:00
Общество
Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра
14/12/25 15:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске проводят опрос об уровне безопасности и протестных настроениях
14/12/25 13:00
Город Общество
В новосибирском отделении «ЕР» обновился состав президиума и политсовета
14/12/25 11:00
Власть Политика
Сборная России обыграла Беларусь в своем дебютном матче Кубка Первого канала
14/12/25 9:00
Общество Спорт
У половины новосибирцев диагноз, поставленный врачом и ИИ, не совпали
13/12/25 19:00
Медицина Общество
Новосибирские ученые создали новый сенсор для взвешивания транспортных средств в движении
13/12/25 17:00
Наука Общество Технологии
Новосибирцы в ноябре стали реже брать кредитные карты
13/12/25 15:00
Общество
В Госдуме хотят создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем
13/12/25 13:00
Власть Общество
С рынка недвижимости в Новосибирске риелторов теснят юристы
13/12/25 11:00
Недвижимость Общество
200 лет со дня восстания на Сенатской площади: новосибирский историк объяснил, почему отношение к декабристам снова меняется
13/12/25 10:00
Общество
Новосибирские автомобилисты рассказали, за какое превышение скорости получали штрафы
13/12/25 9:00
В конструктив киосков в Новосибирске предлагают внести больше стекла
12/12/25 19:00
Бизнес Власть Город
Две квитанции ЖКХ получат в декабре новосибирцы
12/12/25 18:30
Общество
Цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в Новосибирске
12/12/25 18:00
«Критических провалов не ожидаем»: в Минпромторге Новосибирска оценили ситуацию с кадрами в социальных столовых
12/12/25 17:00
Власть Общество
Эксперт объяснил большое количество машин с иностранными номерами в Новосибирске
12/12/25 16:00
Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять