Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»

В понедельник, 15 декабря, в России проводится «тихая забастовка» таксистов. Водители, работающие с сервисом «Яндекс.Такси», планируют в течение суток не брать заказы, не выходить на линию. Infopro54 выяснил, что среди тех, кто присоединяется к акции, есть и новосибирские водители.

Формально, протестную акцию официально никто не объявлял: не было открытых писем, заявлений организаторов. По большому счету, инициаторы просто в чатах призвали таксистов устроить себе выходной. Так же был создан Telegram-канал, посвященный этой теме.

— Если кто-то не понял! Мы не собираемся на парковках и прочее… Сугубо выходной. 15 декабря жарим дома шашлычки с семьей, друзьями, кошками, собаками. Главное — не выходим на линии, не нажимаем эту [табуированная лексика] кнопку! Несмотря на коэффициент, — таким было одно из первых сообщений.

За неделю к сообществу планирующих и обсуждающих «тихую забастовку» присоединилось более 1800 человек из разных российских городов. Журналист Infopro54 насчитал среди подписчиков порядка 30 жителей Новосибирска. Но это только те, кто в опросах или комментариях обозначил свой город. Оценить реальное количество новосибирцев в указанном тг-канале и число тех, кто действительно не выйдет на линию в знак протеста, не представляется возможным. В масштабах страны также трудно сказать, насколько массовой будет эта забастовка. Но при этом таксисты, даже если они не планируют присоединяться к акции, признают, разделяют претензии к сервис-агрегатору такси.

— Размеры комиссии, которые удерживает Яндекс.Такси, в разных городах отличаются, но они везде огромные. У нас в Новосибирске суммарно, я считал, получается где-то 23-24%. То есть четверть заказа ты теряешь. При этом цены на услуги такси очень низкие. Я сейчас такси называю элитной маршруткой. И вот это все вместе — низкие цены и высокие комиссии — делают работу невыгодной для водителей. С голоду умрешь, если будешь в одном такси работать. У меня, как и у многих других водителей, это не единственная и не основная работа. Кнопку нажимаю, только если есть свободное время между сменами, — рассказал Infopro54 новосибирский таксист Сергей.

Среди опрошенных редакцией водителей, работающих с сервисом Яндекс.Такси нет единого мнения о целесообразности проведения забастовок. Таксисты склоняются к тому, чтобы устроить себе выходной, но сильно сомневаются в том, что агрегатор это заметит.

— Я не верю в то, что это может сработать. Потому что большая часть таксистов это иностранные граждане, которые приехали на заработки. У них здесь ни котенка, ни ребенка, ни ипотеки, ни кредита. Они в этих машинах разве что ни живут. И понятно, что на линию они выйдут, и агрегатор сделает вид, что ни о каких претензиях ничего не слышал. А если коэффициент сегодня поднимут, чтобы водителям чуть выгоднее было, то объясняют потом или погодой, или высоким спросом, — говорит таксист Константин.

Что касается возможных последствий забастовки для пассажиров, то наблюдатели считают, что серьезных перебоев в работе сервиса не будет. В ряде городов, где о готовности присоединиться к акции заявляли многие таксисты, жители могут столкнуться с увеличением времени подачи машин и ростом цен из-за снижения количества доступных автомобилей.

