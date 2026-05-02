Новосибирские электрички западного направления скорректируют время прибытия

С 3 по 13 мая в Новосибирской области временно скорректируют график движения 21 пригородного поезда. Причина — плановый ремонт железнодорожного полотна на перегоне Чулымская – Дупленская.

Новое расписание затронет электрички нескольких направлений: Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Татарская, Новосибирск — Чулымская, Новосибирск — Коченёво, Дупленская — Новосибирск, Барабинск — Татарская, Татарская — Колония, Чулымская — Новосибирск-Восточный и Убинская — Новосибирск.

Время отправления и прибытия поездов сдвинется на величину от 3 до 68 минут. Некоторые электрички пойдут по изменённому маршруту. Например, утренние и вечерние составы Новосибирск – Чулымская и Новосибирск – Коченёво фактически поменяются местами: чулымская электричка поедет по графику коченёвской, и наоборот. Аналогичная рокировка произойдёт с вечерними поездами №6314 (Чулымская – Новосибирск) и №6318 (Коченёво – Новосибирск).

Конкретные примеры сдвигов. Поезд №6325 Новосибирск-Главный — Чулымская с 3 по 13 мая отправится от вокзала в 21:34, то есть на 1 час 5 минут позже обычного графика. Состав №6327 по тому же маршруту до Коченёво в этот период будет отправляться в 20:29 — на 1 час 4 минуты раньше.

Изменения также затронут десятки других рейсов, включая электрички №6312 Чулымская — Новосибирск-Главный, №7131, №7133, №7141, №7135.

Отдельное внимание — дневному электропоезду №6312. С 4 по 13 мая он будет отправляться не от Чулымской, а от станции Убинская. Этот состав станет альтернативой «татарскому экспрессу» для жителей Убинского, Кокошино и Каргата.

Параллельно продолжается крупный ремонт на перегоне Чебула – Болотная. Из-за него график электричек восточного направления тоже существенно скорректирован.

Подробное расписание всех 21 изменённого поезда публикуют на сайте «Экспресс-Пригорода», других онлайн-порталах, информационных стендах вокзалов и в памятках к бумажным билетам. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новыми временами отправления, чтобы не пропустить свой рейс.

