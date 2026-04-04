Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Мэрия Новосибирска в рамках работы по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения и комплексной схемы организации транспортного обслуживания запустила опрос горожан.

Исследование проводит компания «Транспортная интеграция» по заказу муниципального учреждения «Управление дорожного строительства». Власти хотят понять приоритеты жителей и собрать их предложения.

Для этого подготовлены две онлайн-анкеты. Они не требуют авторизации в соцсетях, личные данные указывать не нужно. Как отмечают в городской администрации, все ответы останутся анонимными и будут использованы только в обобщенном виде.

Первая анкета посвящена транспортной подвижности. Она показывает, как часто, куда и зачем горожане ездят в рабочие и выходные дни, делают ли пересадки и сколько времени тратят на дорогу.

Вторая анкета касается качества обслуживания — как раз того, что чаще всего вызывает споры утром и вечером. В анкету включены вопросы об интервалах движения общественного транспорта, комфортности салонов, соблюдении расписания и удобстве пересадок. Новосибирцы могут оценить работу метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси, электричек, а также высказаться о состоянии дорог, тротуаров и парковок.

Отдельный блок выясняет, при каких условиях жители готовы пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.

Результаты опроса лягут в основу решений по развитию улично-дорожной сети и повышению качества перевозок в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта.