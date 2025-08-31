Новосибирские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

С 1 сентября 2025 года учащиеся Новосибирской области получат право на 50% скидку при проезде в пригородных электропоездах. Льгота будет действовать для школьников до 15 июня, а для студентов – до 30 июня следующего года.

Для получения скидки при покупке билета необходимо предъявить документ, подтверждающий статус учащегося: школьникам – действующую справку с печатью учебного заведения, студентам – студенческий билет с актуальной отметкой о продлении. Документы потребуется иметь при себе и во время поездки, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Отдельные категории учащихся имеют право на бесплатный проезд. Школьники из сельской местности могут бесплатно добираться до места учебы и обратно по специальным именным билетам, выданным через учебное заведение. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом бесплатного проезда в течение всего года.

По статистике, учащиеся составляют значительную долю пассажиров пригородных поездов. В 2024 году было перевезено 2,9 млн учащихся, что составило 11% от общего пассажиропотока. За первые семь месяцев 2025 года электропоездами уже воспользовались 1,7 млн студентов и школьников.

Добавим, что в городском общественном транспорте для учащихся так же действуют скидки. Школьники и студенты имеют право на несколько видов льгот при пользовании общественным транспортом. Основной льготой является скидка 50% на проезд во всех видах городского транспорта: автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Отдельные категории имеют право на бесплатный проезд. Ежегодно в период зимних каникул для всех школьников организуется бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Для этого необходимо предъявить справку из учебного заведения.

