Рекламодателям

Новосибирские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

  • 31/08/2025, 16:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены
Cкидки на проезд в пригородном и городском общественном транспорте будут действовать в течение всего учебного года

С 1 сентября 2025 года учащиеся Новосибирской области получат право на 50% скидку при проезде в пригородных электропоездах. Льгота будет действовать для школьников до 15 июня, а для студентов – до 30 июня следующего года.

Для получения скидки при покупке билета необходимо предъявить документ, подтверждающий статус учащегося: школьникам – действующую справку с печатью учебного заведения, студентам – студенческий билет с актуальной отметкой о продлении. Документы потребуется иметь при себе и во время поездки, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Отдельные категории учащихся имеют право на бесплатный проезд. Школьники из сельской местности могут бесплатно добираться до места учебы и обратно по специальным именным билетам, выданным через учебное заведение. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом бесплатного проезда в течение всего года.

По статистике, учащиеся составляют значительную долю пассажиров пригородных поездов. В 2024 году было перевезено 2,9 млн учащихся, что составило 11% от общего пассажиропотока. За первые семь месяцев 2025 года электропоездами уже воспользовались 1,7 млн студентов и школьников.

Добавим, что в городском общественном транспорте для учащихся так же действуют скидки. Школьники и студенты имеют право на несколько видов льгот при пользовании общественным транспортом. Основной льготой является скидка 50% на проезд во всех видах городского транспорта: автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Отдельные категории имеют право на бесплатный проезд. Ежегодно в период зимних каникул для всех школьников организуется бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Для этого необходимо предъявить справку из учебного заведения.

Ранее редакция рассказывала, какие новосибирские лицеи и гимназии вошли в список лучших.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 344

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : скидки на проезд Пригородные электрички городской транспорт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы оценили свою удовлетворенность жизнью на 5,8 балла из 10
31/08/25 18:00
Общество
В Минприроды Новосибирской области подписали приказы об отстреле двух медведей
31/08/25 17:00
Общество
Новосибирские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены
31/08/25 16:00
Общество
В Бердске в ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась
31/08/25 14:00
Общество
С 1 сентября операторы связи должны будут маркировать звонки с бизнес-номеров
31/08/25 12:00
Бизнес Общество Телекоммуникации
Более половины школьников Новосибирска обучаются на программах допобразования
31/08/25 11:00
Власть Образование Общество
Агентство RAEX составило рейтинг лучших школ Новосибирска
31/08/25 9:00
Образование Общество
Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга
30/08/25 19:00
Бизнес Общество
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
30/08/25 15:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
30/08/25 10:00
Власть Образование
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение
30/08/25 8:00
Бизнес Власть Инновации
Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске
29/08/25 19:30
Город Культура
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять