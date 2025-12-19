Ротан из Новосибирской области впервые пошёл на экспорт в Китай

В начале декабря компания ООО «ФИШ МЭН» впервые экспортировала в Китай 22 тонны ротана из Новосибирской области. Ранее этот вид рыбы не пользовался спросом ни на внутреннем, ни на международном рынках. До конца 2025 года новосибирцы планируют отправить за рубеж еще 22 тонны этого вида рыбы, а в январе 2026 года — 44 тонны. Кроме того, в январе 2026 года «ФИШ МЭН» собирается экспортировать в Китай около 15 тонн карася и 5 тонн судака.

С января 2019 года предприятие ООО «ФИШ МЭН» входит в список предприятий-экспортеров рыбной продукции в Китайскую Народную Республику — удостоверение CH-70K. Качество и безопасность продукции ООО «ФИШ МЭН» обеспечивается системой менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП, сертифицированной ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», – говорится в сообщении Минсельхоза области.

ООО «ФИШ МЭН» зарегистрировано 28 ноября 2003 года. Основной вид деятельности компании — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Директором является Василий Кудрявцев, а учредителями — Валерий Жданюк, ООО «Фиш Мэн» и Александр Шихалев. В 2024 году выручка компании составила 558.9 млн рублей (+2%), чистая прибыль — 2,6 млн рублей (34,1 млн рублей).

Ранее Минсельхоз Новосибирской области сообщал, что экспорт рыбной продукции из рыбы, выловленной на водоемах Новосибирской области, в 2023 году составил 765,1 тонны, в 2024 году — 1032,5 тонны, а за 10 месяцев 2025 года — 1246,1 тонны. Основными странами-импортерами являются Казахстан и Китай.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область нарастила экспорт рыбы в Казахстан и Китай.