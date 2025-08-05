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Прокуратура выдала более 40 предостережений по зачислению в школы Новосибирска

  • 05/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Прокуратура выдала более 40 предостережений по зачислению в школы Новосибирска
Подтвердились девять фактов с фиктивной пропиской

В целях недопущения нарушений закона при зачислении обучающихся в образовательные организации прокурорами Новосибирской области объявлено более 40 предостережений. Об этом прокурор региона Александр Бучман сообщил на оперативном совещании, подводя итоги ведомства в первом полугодии 2025 года.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе прокуратуры, речь идет о зачислении школьников в 10 и 1 классы по месту жительства с учетом наполненности школ.

— Нарушений как таковых нет, внесены предостережения как раз с целью предотвратить возможные нарушения, говорится в ответе, — полученном редакцией.

Напомним, в этом году в школы Новосибирска пойдут чуть более 20 тысяч первоклассников. Для сравнения, в 2024 году — 21227. Тем не менее проблема с перегрузкой образовательных учреждений сохраняется. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль сообщал, что наиболее острый вопрос стоит по 3 школам: №216 на Плющихинском жилмассиве, №217 на Южно-Чемском и № 138 в Новомарусино-Дивногорском. Около 600 детей, обучающихся в начальной школе, в этом году в Новосибирске планируют подвозить к образовательным учреждениям на автобусах, так как по месту жительства школы все переполнены.

До 30 июня в школы города зачисляли по прописке. После 6 июля на оставшиеся места начали принимать остальных детей. В предыдущие годы в соцсетях и СМИ периодически поднимались темы о том, что девятиклассникам отказывают в поступлении в 10 класс, а первоклассников не записывают в школе по прописке. Например, в 2023 году 52 первоклассника получили отказ в приеме документов в экономический лицей.  После широкого общественного резонанса, чтобы принять детей в образовательном учреждении пришлось вводить третью смену.

При этом в Новосибирске не теряет актуальность еще одна проблема: чтобы попасть в нужную школу некоторые родители покупают фиктивную прописку.  По данным мэрии в этом году на таких операциях попались 20 родителей.

— Прокурорскими проверками выявлено 9 фактов фиктивных прописок: в лицее № 9 — 3 факта, в лицее №185 — 6 фактов, — сообщили в прокуратуре в ответ на запрос редакции.

В ведомстве отметили, что по фиктивным пропискам возможна уголовная ответственность родителей по ст. 327 УК РФ (поделка документов). В самом жестком варианте речь идет о лишении свободы на срок до 6 лет и штрафе до 500 тысяч рублей.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, суды достаточно лояльны к таким нарушителям. В разных регионах России за фиктивную прописку для устройства детей в нужную школу родители получают штрафы от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских школах на 40% вырастет количество мест в «продленке»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска прописка прокуратура первый класс


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