В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

В апреле в Новосибирской области произошло пять дорожных инцидентов с участием детей младше 16 лет. В трех случаях пострадали дети, использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Два других инцидента случились с юными велосипедистами. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В связи с недавними происшествиями сотрудники ведомства напомнили основные правила безопасности для несовершеннолетних водителей. Например, дети до 14 лет обязаны передвигаться на велосипедах и самокатах исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным зонам. Им категорически запрещено выезжать на проезжую часть.

Инспекторы также обратили внимание на ключевые ограничения. В частности, категорически запрещено управлять транспортным средством, не держась при этом за руль. Также нельзя перевозить пассажиров или грузы, которые затрудняют управление и создают опасность на дороге.

Особое внимание было уделено правилам перехода через дорогу. Водители велосипедов и самокатов обязаны спешиваться перед тем, как пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Переезжать дорогу на велосипеде или самокате строго запрещено.

