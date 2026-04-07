В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

В Новосибирске вступили в силу изменения в постановление мэрии, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ скорректировали с учётом опыта прошлого года и практики других российских городов — там похожие ограничения уже показали свою эффективность. Он начал действовать с 3 апреля.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, весь прошлый сезон власти внимательно следили за тем, как работают старые нормы, общались с кикшеринговыми компаниями, учитывали мнение надзорных ведомств, включая тех, кто отвечает за безопасность дорожного движения. В результате выяснилось, что прежний порядок требует доработки. Горожане массово жаловались на хаотичную парковку, а в тёмное время суток случалось много аварий.

Теперь кикшеринговые компании и пользователи самокатов обязаны соблюдать несколько чётких ограничений:

Время использования СИМ ограничено. Движение самокатов запрещено с 22 часов до 7 утра.

— Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ происходило именно ночью, — отметил Иосиф Кодалаев.

Снижена максимальная скорость. Несмотря на то, что по правилам дорожного движения самокаты могут разгоняться до 25 км/ч, в Новосибирске установили повсеместное ограничение в 15 км/ч. Исключение сделали для велодорожек — там разрешено ездить до 20 км/ч.

Введена эвакуация неправильно припаркованных самокатов.

— Если самокат брошен где попало и мешает проходу или проезду, у кикшеринговой компании есть время, чтобы переместить его на согласованную парковку. Если этого не происходит, транспортное средство эвакуируют на спецстоянку с последующим оформлением, — рассказал Кодалаев.

Места парковки теперь определяет город. Раньше действовал заявительный принцип — процедура была громоздкой и забюрократизированной. С 2026 года мэрия сама устанавливает локации, где самокаты не мешают участникам дорожного движения.

— Кикшеринговые компании обязаны использовать только эти места — такой подход уже опробовали в других городах, и он хорошо себя зарекомендовал, — уточнил Кодалаев.

Ранее редакция сообщала, что уже три сервиса проката электросамокатов разместили флот на улицах Новосибирска.