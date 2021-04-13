Раскрыты способы продлить жизнь ноутбука

По информации сайта Лента.ру , эксперт отметил, согласно статистике, цикл замены ноутбука в России составляет примерно четыре года. По его словам, чтобы продлить срок службы техники, необходимо следовать нескольким простым правилам.

Так, нельзя позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться.

— Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика, — пояснил Рябинин.

Второе правило заключается в соблюдении температурного режима, поскольку литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару. Специалист подчеркнул, что оптимальная температура для работы ноутбука — от плюс 10 градусов до плюс 30. Хранить технику он посоветовал при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45.