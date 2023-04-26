Улицы Новосибирска начали отмывать с шампунем

Перед майскими праздниками улицы города приводят в порядок, отмывая их специальным шампунем. Упор делается на Красный проспект, Октябрьскую магистраль, улицы Жуковского, Нарымскую и Димитрова.

— Традиционно после схода снега мы занимаемся приведением улично-дорожной сети в порядок. Уборка как ручная, так и механизированная. После того, как зимой мы обрабатываем дороги противогололедными материалами, мы должны всю эту массу весной собрать. После ручной уборки пылесосим улицы и моем шампунем, — цитирует КП-Новосибирск заместителя директора ДЭУ №1 Романа Трунченко.

По его словам, шампунь лучше смывает с дорог масляные пятна и бензин, помогает меньше разлетаться пыли.

Отметим, что по данным пресс-центра мэрии Новосибирска, только за последние сутки дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с магистралей и улиц города 528 тонн смета и грязи. На уборку города в дневную смену работали 111 единиц техник, в ночную — 119 единиц. За сутки дорожные службы очистили 57 парковок и парковочных карманов, 12 пешеходных переходов и островков безопасности, 17 остановок общественного транспорта. Вымыли 1 970 погонных метров дорожных ограждений. Вывезли 30,1 кубометра мусора.