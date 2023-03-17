«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

В конце марта мэрия Новосибирска подпишет контракт с компанией «Сбербанк-лизинг», выигравшей конкурсные процедуры на приобретение 51 единицы уборочной техники на сумму почти 700 млн руб. А сама техника должна прибыть в Новосибирск до 1 августа. Об этом, предваряя еженедельную пресс-конференцию, сообщил глава города Анатолий Локоть.

— Последние годы мы уделяем особое внимание технике на улицах нашего города, — говорит мэр. — Прежде всего, это комбинированные машины, подметальные машины, погрузчики, трактора, на которых можно менять оборудование в зависимости от времени года и, тем самым, делать их универсальными.

Как напомнил градоначальник, за последние два года город получил 67 единиц новой улично-дорожной техники.

— Укомплектованность у нас растёт с каждым годом, — комментирует Анатолий Локоть. — Мы резко увеличиваем возможности в уборке, как в зимнее, так и в летнее время.

Напомним, что впервые предстоящая закупка уборочной техники в лизинг была анонсирована в начале февраля в ходе совещания, посвящённого итогам работы транспортного департамента за прошлый год. В конце февраля была объявлена закупка. Согласно материалам конкурсной документации, предполагалось, в частности приобрести 9 вакуумных подметально-уборочных машин, 3 ковшовых погрузчика, 4 снегопогрузчика, 1 автогрейдер, 9 самосвалов, 2 бульдозера.

Ранее прокуратура делала предписание о необходимости приобретения сотен единиц новой техники. Данную позицию прокуратуры поддержал суд Центрального района Новосибирска.

В настоящее время улицы Новосибирска убираются техникой муниципальных учреждений. Кроме того, в периоды снегопадов, по поручению губернатора Новосибирской области, на подмогу областному центру перебрасывалась техника с региональных и федеральных дорог, а также привлекалась техника, принадлежащая дорожным и строительным частным компаниям.

Ранее редакция сообщала о лизинговых схемах компании «Аэрофлот».