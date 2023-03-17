Рекламодателям

«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

  • 17/03/2023, 15:27
Автор:
уборка улиц Новосибирска
На сотни миллионов рублей.

В конце марта мэрия Новосибирска подпишет контракт с компанией «Сбербанк-лизинг», выигравшей конкурсные процедуры на приобретение 51 единицы уборочной техники на сумму почти 700 млн руб. А сама техника должна прибыть в Новосибирск до 1 августа. Об этом, предваряя еженедельную пресс-конференцию, сообщил глава города Анатолий Локоть.

Последние годы мы уделяем особое внимание технике на улицах нашего города, говорит мэр. Прежде всего, это комбинированные машины, подметальные машины, погрузчики, трактора, на которых можно менять оборудование в зависимости от времени года и, тем самым, делать их универсальными.

Как напомнил градоначальник,  за последние два года город получил 67 единиц новой улично-дорожной техники.

Укомплектованность у нас растёт с каждым годом, комментирует Анатолий Локоть. Мы резко увеличиваем возможности в уборке, как в зимнее, так и в летнее время.

Напомним, что впервые предстоящая закупка уборочной техники в лизинг была анонсирована в начале февраля в ходе совещания, посвящённого итогам работы транспортного департамента за прошлый год. В конце февраля была объявлена закупка. Согласно материалам конкурсной документации, предполагалось, в частности приобрести 9 вакуумных подметально-уборочных машин, 3 ковшовых погрузчика, 4 снегопогрузчика, 1 автогрейдер, 9 самосвалов, 2 бульдозера.

Ранее прокуратура делала предписание о необходимости приобретения сотен единиц новой техники. Данную позицию прокуратуры поддержал суд Центрального района Новосибирска.

В настоящее время улицы Новосибирска убираются техникой муниципальных учреждений. Кроме того, в периоды снегопадов, по поручению губернатора Новосибирской области, на подмогу областному центру перебрасывалась техника с региональных и федеральных дорог, а также привлекалась техника, принадлежащая дорожным и строительным частным компаниям.

 

Ранее редакция сообщала о лизинговых схемах компании «Аэрофлот».

Фото Pixabay.com, автор Wal_172619

709

Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : торги на уборку улиц Новосибирска техника для уборки улиц спецтехника в лизинг лизинг специальной техники


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
реконструкция улицы Ленина

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

Но для этого необходимо определиться, что делать с улицей Ленина.
Читать статью >>
музыкальная школа в Академгородке

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

Начальная цена контракта — 618,9 млн рублей.
Читать статью >>
программа Чистый воздух в Новосибирске

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

Мэр Новосибирска прокомментировал перспективы вхождения в данную федеральную программу.
Читать статью >>
камеры на дорогах

В Новосибирске закупят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 350 млн рублей

Количество нарушений, которые камеры станут фиксировать, будет отличаться в зависимости от улиц.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

17/03/2023, 19:07

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

17/03/2023, 18:07

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

17/03/2023, 17:33

Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

17/03/2023, 17:27
Популярное

Как диагностировать сахарный диабет второго типа

17/03/2023, 16:25

Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

17/03/2023, 12:33

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10
Новости компаний

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

17/03/2023, 16:13

ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

17/03/2023, 11:37

Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

17/03/2023, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска