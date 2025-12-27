За 2025 год новосибирские застройщики уже заработали более 80 млрд рублей

За январь – ноябрь 2025 года выручка новосибирских застройщиков составила 80,6 млрд рублей. Такие данные приводит аналитический центр «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выручка девелоперов в регионе сократилась на 2,08%. В этом Новосибирская область идет против общероссийского тренда.

Существенное сокращение выручки застройщиков зафиксировано в Красноярске — на 17,66% до 33,7%. Для сравнения, в Омске от продажи квартир в 2025 году застройщики выручили на 19,59% больше, чем в 2024 — 15,9 млрд рублей.

В целом по РФ рынок жилой недвижимости готовится к новому рекорду. Эксперты центра констатируют, что объем выручки застройщиков за 11 месяцев уже превысил показатель аналогичного периода прошлого года — 4,8 трлн рублей (+7%). Прогноз на 2025 год составляет 5,25 трлн рублей — рекорд для рынка.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин прогнозирует, что по большей части мегаполисов продажи девелоперов превысят показатели 2024 года, так как в декабре спрос сохранится. В основном за счет ожиданий смены условий по семейной ипотеке.

Существенное снижение спроса эксперты «Движения.ру» ожидают в феврале-марте 2026 года. В том числе при введении новых ставок по семейной ипотеке. Кроме того, по оценкам экспертов, треть новосибирских застройщиков столкнётся с проблемами при отмене моратория.

По данным Минстроя, в 2025 году планируемый объём ввода жилья на территории Новосибирской области в соответствии с региональным проектом «Жильё» составляет 2 154,0 тыс. кв. м. Структура уже введённого жилья выглядит следующим образом: 49,8% от общего объёма приходится на долю многоквартирного жилья, и 50,2% от общего объёма приходится на долю индивидуального жилищного строительства.

Между тем, участники регионального рынка считают, что стройка в регионе в 2025 году показывает существенное замедление и это бьет по сопутствующим отраслям. Рост доходов новосибирцев отстает от динамики цен на жильё в два раза. Реальная покупательная способность в сегменте жилья снижается второй год подряд.

