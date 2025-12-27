Поиск здесь...
За 2025 год новосибирские застройщики уже заработали более 80 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По сравнению с 2024 годом их выручка сократилась ненамного

За январь – ноябрь 2025 года выручка новосибирских застройщиков составила 80,6 млрд рублей. Такие данные приводит аналитический центр «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выручка девелоперов в регионе сократилась на 2,08%. В этом Новосибирская область идет против общероссийского тренда.

Существенное сокращение выручки застройщиков зафиксировано в Красноярске — на 17,66% до 33,7%. Для сравнения, в Омске от продажи квартир в 2025 году застройщики выручили на 19,59% больше, чем в 2024 — 15,9 млрд рублей.

В целом по РФ рынок жилой недвижимости готовится к новому рекорду. Эксперты центра констатируют, что объем выручки застройщиков за 11 месяцев уже превысил показатель аналогичного периода прошлого года — 4,8 трлн рублей (+7%). Прогноз на 2025 год составляет 5,25 трлн рублей — рекорд для рынка.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин прогнозирует, что по большей части мегаполисов продажи девелоперов превысят показатели 2024 года, так как в декабре спрос сохранится. В основном за счет ожиданий смены условий по семейной ипотеке.

Существенное снижение спроса эксперты «Движения.ру» ожидают в феврале-марте 2026 года. В том числе при введении новых ставок по семейной ипотеке. Кроме того, по оценкам экспертов, треть новосибирских застройщиков столкнётся с проблемами при отмене моратория.

По данным Минстроя, в 2025 году планируемый объём ввода жилья на территории Новосибирской области в соответствии с региональным проектом «Жильё» составляет 2 154,0 тыс. кв. м. Структура уже введённого жилья выглядит следующим образом: 49,8% от общего объёма приходится на долю многоквартирного жилья, и 50,2% от общего объёма приходится на долю индивидуального жилищного строительства.

Между тем, участники регионального рынка считают, что стройка в регионе в 2025 году показывает существенное замедление и это бьет по сопутствующим отраслям. Рост доходов новосибирцев отстает от динамики цен на жильё в два раза. Реальная покупательная способность в сегменте жилья снижается второй год подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работают в сфере образования. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Новую игорную зону предложили создать в Республике Алтай

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий создание специальной игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ уже опубликован в электронной базе законодательной деятельности. Инициатива, разработана Минфином по поручению президента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что появление игорной зоны поможет увеличить турпоток и будет способствовать комплексному развитию субъекта, созданию новых рабочих мест и обеспечению дополнительных налоговых поступлений.

Читать полностью

«Их воспитали сети»: меньше половины жителей Новосибирска покупает продукты местного производства

Автор: Мария Гарифуллина

В российских городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске, провели исследование, посвящённое географическим предпочтениям потребителей. Один из итоговых показателей – 62% опрошенных рассказали, что предпочитают приобретать именно отечественные товары – выглядит вполне достойно и патриотично. Но есть важные детали, которые показывают, что доля тех, кто на постоянной основе поддерживает местных производителей, значительно меньше.

Infopro54 изучил результаты исследования компании «Нильсен» и поговорил с экспертом, который работает с местными продуктами.

Читать полностью

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

Читать полностью

Более 190 троллейбусов ежедневно выходят на линии Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске на маршруты ежедневно выходит порядка 196 троллейбусов из более чем 230 единиц, имеющихся в парке. Сокращение выпуска на линию связано с нехваткой водителей, возникшей после увольнения части персонала и в период сезонной заболеваемости. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Он добавил, что для быстрого восполнения штата департамент транспорта развернул масштабную кампанию по поиску водителей. Специалисты объезжают центры занятости в районах Новосибирской области, а также взаимодействуют с профильным министерством. По его словам, в штат уже приняты 30 новых сотрудников, 19 из которых уже работают на линии, а 11 проходят обязательную стажировку.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Автор: Мария Гарифуллина

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска выставил на продажу еще один памятник архитектуры регионального значения. Мэрия объявила о продаже здания по адресу улица Фабричная, 19 с символической стартовой ценой в один рубль. Инвестор, который решится купить этот объект культурного наследия, должен будет восстановить его из руин.

Памятник деревянного зодчества, расположенный по адресу Фабричная, 19, был построен в 1905 году для Николая Туркина — крупного предпринимателя, купца 1-й гильдии и одного из основателей мукомольной промышленности в Новониколаевске. Историческое здание с богатым декором, получило охранный статус ещё в 1976 году. В 2005 году, дом был уничтожен пожаром. От некогда красивого двухэтажного особняка с мезонином остались только кирпичные руины цокольного этажа. Ресурсы для восстановления сгоревшего памятника архитектуры в течение 20 лет так и не нашлись.

Читать полностью

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Ледовая трасса на Новосибирском водохранилище соединила села Спирино и Чингис, ее длина 1800 метров.

— Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге или пересекать путь по льду водоёма, нарушая закон, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читать полностью
