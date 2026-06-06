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Бизнес Недвижимость

Застройщики в регионах России начали задерживать расчеты с риэлторами

Автор: Юлия Данилова

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Участники новосибирского рынка недвижимости прокомментировали ситуацию в области

С февраля 2026 года некоторые риелторы увидели критический рост задолженности по застройщикам. Об этом заявил в своем телеграм-канале директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.  Напомним, компания работает в Новосибирске.

— В среднем каждый 30-й застройщик сейчас уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и даже нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам, — отметил он.

Хусаинов предупредил, что компания намерена по всей сети занимать жесткую позицию: после 3-го месяца неплатежей прекращать продажи застройщика, сразу обращаться в суд и выставлять все штрафы и пени. Возобновлять сотрудничество «Этажи» будут только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости.

— Рекомендую всему риэлторскому сообществу тщательно взвешивать риски и занимать твердые позиции, завтраками питаться не советую, тот, кто обманул раз, обманет и два! Плюс, учтите, что сейчас происходит с продажами новостроек — там же просто треш и дальше лучше не станет. Вот и делайте выводы! Эскроу-система защищает дольщиков, если будут критичные банкротства, то, уверен, банки сделают так, чтобы люди без квартир не остались, тут наличие эскроу-системы — это очень большой плюс! Но задолженность контрагентам никто за застройщиков платить не будет, имейте это в виду! — добавил Ильдар Хусаинов.

Опрошенные участники новосибирского рынка недвижимости отмечают, что пока не сталкивались с неплатежами от застройщиков

Руководитель направления B2B компании «Бусы» Григорий Якобсон пояснил, что застройщики Новосибирска, наоборот, даже авансируют риэлторов для стимуляции продаж.

— Этот расход регламентирован 3 главой расходов в банковском финансирование, если конечно финансирование не закрыл банк, — добавил собеседник редакции.

Руководитель филиала Агентства недвижимости «Жилфонд» Артем Вонарха также заявил, что с расчетами у них все хорошо.

— Вознаграждение нам выплачивают быстро, проблем с этим в целом нет. Бывают редкие случаи задержек — около месяца. Однако роста задолженности застройщиков перед риэлторами не наблюдается, — подчеркнул он.

Говорить о системном кризисе на рынке преждевременно, считает и президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин. Он сообщил ЕРЗ.РФ, что наблюдаются точечные случаи, связанные с изменением финансовых моделей девелоперов на фоне высокой стоимости заемного финансирования, ужесточения банковского регулирования и замедления темпов продаж. При этом, по его словам, в сегменте комфорт- и эконом-класса, где застройщики сильнее зависят от оборота и более чувствительны к снижению спроса, риски неплатежей выше.

По данным директора системы бронирования новостроек Нмаркет.Про Павла Кочкина, в региональном разрезе самая сложная ситуация сложилась в Москве, Воронеже, Республике Крым, а также в Санкт-Петербурге и городах Урала — там застройщики в контрактные сроки оплачивают менее 60% договоров.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчики новосибирских застройщиков уже говорят о проблемах с расчетами. По данным Новосибирскстата, просроченная кредиторская задолженность новосибирских застройщиков за два месяца 2026 года составила 20,2 млрд рублей. Их них 8 млрд девелоперы были должны поставщикам. Также отмечалось, что застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами, а кризис рынка новостроек переходит на смежные сферы.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : риелторы недвижимость новосибирска Застройщики задолженность

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