В Новосибирске начался аукцион на право заключения договора КРТ на Ветлужской

Мэрия города объявила 3 октября 2025 года о проведении торгов для застройщиков. Аукцион касается территории площадью 0,8 га в Советском районе (микрорайон ОбьГЭС), где расположены три аварийных многоквартирных дома (№ 15, 17, 19). Победитель аукциона получит право заключить договор КРТ и обязан будет расселить и снести старые дома за свой счет.

После расселения и сноса старых домов, застройщик сможет возвести новый многоквартирный дом. Согласно условиям аукциона, общая площадь нового здания не должна превышать 32,4 тысячи квадратных метров, включая 16,8 тысячи квадратных метров жилья.

Начальная цена права на заключение договора составляет 19,9 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 28 октября. Сами торги запланированы на 1 ноября текущего года.

Программа комплексного развития территорий стартовала в Новосибирске с 2023 года. На сегодняшний день пока нет ни одного завершенного проекта — все находятся на той или иной стадии реализации.

