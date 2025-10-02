В Новосибирске рассказали об обходе запрета на строительства без КРТ

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась сессия «Можно ли обойти запрет на строительство без КРТ?». С докладами выступали градостроительные юристы и члены судейского сообщества. Эксперты оценили перспективы дел об оспаривании запрета на строительство в городах вне программ комплексного развития территорий. Слушателями стали представители строительных компаний.

Комплексное развитие территорий (КРТ) — это градостроительный механизм, направленный на плановое и сбалансированное обновление городских пространств. Его основными целями являются расселение аварийного и ветхого жилья, создание современной городской среды, развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, а также повышение эффективности использования земель в пределах поселений, муниципальных округов и городских округов.

Выделяются несколько видов комплексного развития территорий. КРТ жилой застройки осуществляется в отношении территорий с аварийными или ветхими многоквартирными домами, а также МКД, соответствующими критериям высокого износа, установленным субъектом РФ. КРТ нежилой застройки касается территорий с нежилыми объектами, подлежащими сносу, не соответствующими правилам землепользования и застройки или признанными самовольными постройками. Также существует комплексное развитие незастроенной территории и КРТ, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Реализация программ КРТ сопряжена с рядом существенных ограничений и запретов. Так, в крупных российских городах вводятся запреты на строительство многоквартирных домов без КРТ. На уровне заявлений представителей муниципальных и региональных властей этот запрет выглядит чем-то неоспоримым. Юристы объясняют, что это не совсем так.

— Запрет на строительство без КРТ можно оспорить. Более того, прецедент в стране уже есть, и технология этого оспаривания тоже налицо. Нужен только правообладатель, который обратится с соответствующими требованиями. То есть владелец земельного участка, который скажет, я хочу построить. Ему скажут, нет, только в КРТ. Он скажет, нет, я хочу без КРТ. Ему откажут в выдаче разрешения на строительство. Он пойдет и оспорит. В Сочи, например, с этим столкнулись. Но там уже готовят изменения, они уже пытаются поправить редакцию так, чтобы удержаться. Здесь нужно уметь работать с судами. Дверь открывается тому, кто в процессе. Следующий, кто стоит в очереди, перед ним она опять закроется, потому уже закон поменяют. То есть первый проскочит, следующий встанет. В чем интерес тех, кто оспаривает запрет? Получается интерес в том, что при КРТ тебе что-то да вменят из социалки, а при обычном строительстве есть какая-то существующая школа, садик, к которому можно хоть как-то в проекте привязаться. Такие оспаривания не могут стать массовыми. Речь идет о нормативном правовом акте региона или муниципалитета. Мы не говорим о том, что давайте сделаем революцию. Мы говорим о том, что с правилом нужно уметь работать, — сообщил Infopro54 градостроительный юрист, руководитель Юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев.

Юристы подчеркивают: чтобы оспорить отказ в строительстве, придется сначала оспорить положение в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). После этого запрет «слетает» для всех.

С 2023 года в Новосибирске заключено 18 договоров КРТ, которые охватывают более 1 миллиона квадратных метров жилья и свыше 62 гектаров городской территории. Еще 13 проектов находятся на согласовании.

