Рекламодателям

Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты

  • 16/06/2023, 14:06
финансовые мошенники
Злоумышленники заставляют заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на «безопасный счет». В итоге клиенты остаются с еще бОльшими долговыми обязательствами. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства. Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку – к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще бОльшая сумма денег, т.к. мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках.

«Схемы с «мошенническими» кредитами сейчас – главная угроза для банковских клиентов, на них приходится более 70% всех хищений. Очень важно, чтобы банки внимательно изучали кредитную историю клиента, а также проверяли, не находится ли он под влиянием мошенников, чем обусловлено его стремление быстро, одномоментно объединить свои кредиты. ВТБ при проведении рефинансирования не дает клиенту деньги «на руки», а переводит в другие банки самостоятельно для погашения кредита, защищая своих клиентов от таких схем. Принципиально, чтобы все банки придерживались этого правила, а не направляли денежные средства потенциальным злоумышленникам», – комментирует Анатолий Печатников.

Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит клиентам банков самостоятельно устанавливать ограничения на дистанционное кредитование во всех банках России. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку на портале Госуслуг об ограничении в получении кредитных средств онлайн. По оценке банка, только в ВТБ такой опцией захотят воспользоваться несколько сотен тысяч клиентов банка.

Фото macrovector

463

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ФТБ финансовые мошенники


Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
В регионах Сибири усилят работу по патриотическому воспитанию
15/06/23 18:54
Участники спецоперации смогут снимать муниципальное жилье по льготной цене
15/06/23 13:45
Борьба с бензиновыми сапожками: нелегальные автозаправки переезжают из Новосибирска в сельские районы

Борьба с бензиновыми сапожками: нелегальные автозаправки переезжают из Новосибирска в сельские районы

Эксперты отмечают снижение числа «серых» АЗС в Новосибирске. Причиной стали крупные штрафы и изъятие оборудования.
Читать статью >>

Выборы — 2023: конкуренция или замер легитимности?

Политики и политологи оценили степень возможной конкурентности кампании по выборам глав регионов, в том числе, в Новосибирской области.
Читать статью >>
В Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции

В Новосибирске заявили о кладбищенской коррупции

Стала известна неофициальная цена похорон «не в болоте».
Читать статью >>
Двух новосибирских депутатов-эмигрантов могут лишить мандатов в ближайшее время

Двух новосибирских депутатов-эмигрантов могут лишить мандатов в ближайшее время

Не дожидаясь полугодового срока их отсутствия на сессиях.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Лента новостей

Михаил и София стали самыми популярными именами для младенцев в Новосибирской области

16/06/2023, 15:47

Сотрудница микрофинансовой организации похитила 286 тысяч рублей и отделалась условным сроком

16/06/2023, 15:24

Мобилизованный сбежал из военной части, угрожал жене и избил продавца новогодних деревьев из-за сосны — что решил суд

16/06/2023, 14:43

Сбросы ливневой канализации стали причиной гибели рыбы в реке Обь

16/06/2023, 14:20
Популярное

Все об отпуске в Египте

16/06/2023, 15:47

Как защитить себя и свой карман от недобросовестных мастеров: полезные советы

15/06/2023, 15:54

Как сажать и вырубать растения на своей даче, чтобы потом не оказаться в суде

15/06/2023, 15:50
Новости компаний

ВТБ в очередной раз признан одним из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

16/06/2023, 10:57

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

16/06/2023, 10:41

Банк Уралсиб стал победителем конкурса «Новосибирская марка»

16/06/2023, 10:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска