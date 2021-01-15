Мэрия Новосибирска снова переиграла вопрос с купелями на Крещение

На территории города Новосибирска утверждены два водных объекта для организации купелей в день проведения религиозного праздника Крещения Господня — 19 января. Они находятся в Ленинском районе: в микрорайоне Затон на ул. Заобской и у пожарного причала МЧС на ул. Чулымской, сообщил сегодня пресс-центр мэрии. Спасатели провели контрольные замеры толщины льда — на обоих официально организованных местах она соответствует нормам (допустимая толщина льда для купели — от 25 см).

При этом на водоемах власти организуют патрулирование: будут предупреждать людей, что организация несанкционированных майн запрещена, а нарушителей — привлекать к ответственности.

— На территории Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией. Люди должны понимать, что вода — это опасность, а холодная — вдвойне, — приводятся в сообщении слова заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами — начальника управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александра Ерохина. — Мы призываем тех, кто болен или слаб по состоянию здоровья, воздержаться от участия. Те, кто здоров по медицинским показаниям, должны понимать, что необходимо соблюсти определенные требования. Праздник не должен быть омрачен какими-либо происшествиями.

В мэрии подчеркивают, что основные требования для организации купелей: соблюдение масочного режима и дистанции, нахождение людей в палатках в расчете 1 человек на 4 кв. м.

На пресс-конференции 14 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в городе будут работать две официальные купели: в Затоне и в микрорайоне «Стрижи».

— Там обеспечиваем безопасность, будут врачи. Но при этом должны быть соблюдены все правила: дистанция, масочный режим, — говорил он.

Однако в этот же день депутат заксобрания Илья Поляков на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что с большим удивлением узнал из СМИ о планах мэрии взять на Крещение под контроль купель на озере Жемчужина Сибири в Стрижах.

— Ранее инициаторам открыть здесь купель было отказано из-за мер безопасности против распространения пандемии. В соцсетях многие жители Заельцовского района высказались против открытия купелей в такой сложный период. Теперь же — практически в последний момент — городские власти решили сделать купель в Стрижах единственной для всего правого берега. Мы с коллегами-депутатами из объединения «Лига эффективности» считаем такое решение неправильным, — пишет Поляков. — Если тысячи верующих приедут к одной купели, обеспечить меры индивидуальной защиты будет просто невозможно. Не говоря о том, что территория вокруг озера на Охотской не приспособлена для размещения такого количества людей. Где они будут парковаться? Где греться? Сомневаюсь, что мэрия и службы ЧС смогут обеспечить необходимые условия к 19 января. Власти должны открыть либо все традиционные крещенские купелей, чтобы избежать столпотворения и длинных очередей на морозе, либо не открывать их вообще. В сегодняшних условиях считаю более правильным второй вариант.

— Речь идет о соблюдении правил, которые введены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — пояснил мэр.

11 января во время оперативного совещания в правительстве региона Анатолий Локоть сообщил, что в городе не будут открываться купели на Крещение. Впрочем, через три дня на пресс-конференции он уточнил, что никакие запретительные меры ни в отношении служб на Крещение в храмах, ни в отношении купаний в муниципалитете не принимались.

Напомним, что отношения муниципалитета и ГК «Стрижи» в 2020 году были достаточно напряженными. Застройщик судился лично с мэром и муниципальными СМИ, защищая свою репутацию в истории с детским садом. ГК «Стрижи» опротестовывала решение мэрии по реализации масштабного инвестиционного проекта «На Плановой». Илья Поляков также критиковал политику мэрии по работе с ветхим и аварийным жильем. Жесткое противостояние между «Лигой эффективности» и кандидатами от КПРФ (Анатолий Локоть — первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. — Ред.) было на выборах в Законодательное собрание области и горсовет Новосибирска.

В 2020 году в Новосибирске официально работали семь купелей: около ЖК «Европейский берег», в карьере на Юго-Западном жилмассиве, в микрорайоне Затон, на пожарном причале МЧС, в микрорайонах Стрижи и Родники, на озере Медвежье в ЖК «Чистая слобода». Как сообщала Муниципальная аварийно-спасательная служба, в прорубь в прошлом году окунулись около 20 тыс новосибирцев, годом ранее — около 40 тыс.