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Власть Отставки и назначения

В Бердске сменился руководитель местного отделения партии «Единая Россия»

Автор: Оксана Мочалова

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Владимир Голубев сложил полномочия, его заменит Евгения Перфилова

В Бердске произошла смена руководства в местном отделении партии «Единая Россия». Владимир Голубев, занимавший пост секретаря, принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Соответствующее заявление было направлено в региональное отделение партии еще 11 июня, а официально вопрос был закрыт в ходе последних внутрипартийных процедур.

Сам Голубев объяснил свое решение нежеланием участвовать во внутренних разногласиях, которые наметились в рядах однопартийцев. По его словам, текущая ситуация несет риски раскола, и он не готов брать на себя ответственность за возможные последствия этих процессов. Политик предпочел дистанцироваться от конфликта, не вдаваясь в подробности интриг.

Временное руководство отделением перешло к Евгении Перфиловой. Ее кандидатуру уже согласовали в вышестоящем партийном органе. В статусе исполняющей обязанности секретаря Перфиловой предстоит работать до конца текущего года — именно на ноябрь-декабрь запланирована отчетно-выборная конференция, где будет избран новый состав руководства.

Помимо кадровых перестановок, на повестке дня у бердских единороссов стоят и организационные вопросы, связанные с предстоящей избирательной кампанией. На политсовете 26 июня планируется утверждение списков кандидатов и их сторонников для участия в выборах в городской совет, которые пройдут в сентябре. На данный момент партийная ячейка в Бердске объединяет около 650 членов и примерно 300 сторонников.

Владимир Голубев занял пост секретаря относительно недавно — в июне 2023 года, а до этого около года исполнял эти обязанности временно.

Напомним, на апрельской сессии Законодательного собрания сенатор Александр Карелин назвал Бердск «непокорным» и «своеобразным», отметив, что город входит в число ярких муниципалитетов, формирующих облик Новосибирской области.

Тогда же в городе развернулась дискуссия об эффективности управления: мэр получил неудовлетворительную оценку от депутатов горсовета, а сам Голубев, как председатель совета, комментировал эту ситуацию, называя ее сигналом для усиления контроля. Теперь партийный лидер сам покинул пост накануне сентябрьских выборов в горсовет и Госдуму.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получат доступ к электронному голосованию на выборах.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : политика отставка кадровые перестановки Единая Россия

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