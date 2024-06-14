Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера

Четвертый фестиваль «Экомир», посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, прошел на территории Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило». Сбер выступил партнером проекта. В этом году, объявленном Годом семьи, мероприятие прошло в формате семейного экологического праздника.

Главной целью «Экомира» является повышение экологического образования и формирование культуры бережного отношения к природе, включая пропаганду раздельного сбора отходов и разумного потребления ресурсов (воды, тепла, земли, лесов).

Для гостей праздника были организованы интерактивные игры, мастер-классы и конкурсы, фотозоны и арт-объекты, а также концертная программа и лотерея с ценными призами.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Бережное отношение к природе, экологическая культура – одна из основ ESG-стратегии Сбера. По всей Сибири мы регулярно проводим экологические акции – такие как Марафон рек и парков, в рамках которого команды волонтеров банка и наши партнеры убирают берега рек, зеленые зоны в своих городах. В офисах банка повсеместно организован раздельных сбор отходов, которые мы регулярно отправляем на переработку, мы помогаем с реализацией ESG-стратегий нашим бизнес-партнерам и органам государственной власти. Мы понимаем, что сегодняшняя экологическая повестка во многом определяет то, каким будет качество жизни человека в будущем».

2+