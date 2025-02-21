Министра Дениса Архипова перевели из СИЗО под домашний арест в Новосибирске

Министр жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Денис Архипов решением суда переведен под домашний арест на три месяца. Центральный районный суд Новосибирска смягчил чиновнику меру пресечения. Прокурор настаивал на продлении стражи, защита просила домашний арест, уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, в марте 2024 года, в отношении Архипова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. 22 марта чиновник был арестован на два месяца.

Задержание Архипова произошло после того, как горожане на личном приеме у заместителя Генпрокурора России в СФО Дмитрия Демешина пожаловались на отвратительную работу «Экологии-Новосибирск». Контролировать компанию должен был министр ЖКХ, но со своей задачей он не справился, отмечали в ведомстве.

— Архипов, зная, что региональный оператор «Экология-Новосибирск» не исполнил свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком более 220 миллионов рублей, — оглашали результаты проведения проверки в прокуратуре региона.

В апреле 2024 года суд арестовал имущество Дениса Архипова, а в мае после прокурорской проверки в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело.

В защиту Архипова в суде выступал бывший вице-губернатор Сергей Сёмка. Он заступился за подсудимого министра ЖКХ и отметил, что его решение позволило региону избежать мусорного коллапса. На стороне чиновника также выступал первый вице-губернатор Владимир Знатков.

Денис Архипов себя виновным не признает.

После ареста министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Архипова его обязанности в статусе и.о. исполняет заместитель — Евгений Назаров.

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