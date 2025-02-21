Белорусская компания спроектирует Дзержинскую линию метро в Новосибирске

Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена спроектирует ОАО «Минсметропроект». 17 февраля департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии заключил с компанией контракт на 104 млн рублей (на 29 млн рублей меньше начальной цены лота). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, конкурс по разработке проектной документации участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена «Строительство левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» объявили 29 декабря, в последний рабочий день 2024 года. Ориентировочная протяженность проектируемого участка — 528 метров. Перегонный тоннель соединит станции «Золотая Нива» и «Березовая роща». На разработку проектной документации выделено 133,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска. Стоимость строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске (с применением укрупненных нормативов цены) составляет почти 3 млрд рублей (2 908 992 000 рублей), говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Первоначально документы от потенциальных участников конкурса принимались до 14 января, потом до 21, а затем до 3 февраля.

В результате, в конкурсе участвовали две компании. Победителем признано ОАО «Минскметропроект».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро, поэтому он предложил городу посмотреть на московских и белорусских проектировщиков.

В декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что руководители предприятия «Минскметропроект» предложили свои услуги по проектированию новых линий метро в Новосибирске. Тогда же состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства.

Стоит отметить, что в ближайшее время муниципалитет планирует объявить конкурс на проектирование еще двух объектов метрополитена.

«Минскметропроект» — белорусское предприятие, которое больше 40 лет специализируется на создании сложных инженерных объектов, таких как метрополитены и подземные сооружения. В августе мэрия Новосибирска и «Минскметропроект» подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск получит новые вагоны метро осенью 2025 года. Стоимость одного состава составляет 862 миллиона рублей.