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Сергей Проничев: «В моем намерении нет ни секретов, ни двойного дна, ни каких-либо договоренностей»

Предприниматель официально заявил о своем возможном участии в выборах мэра Новосибирска.
  • 26/03/2019, 20:12
Автор: Евгения Серёгина
Сергей Проничев
Проничев намерен позвать в свою команду достойных людей.

Публикуем выдержки из выступления Сергея Проничева на пресс-конференции и ответы на вопросы новосибирских журналистов о предстоящей избирательной кампании.

 Хочу сразу сказать, что в моем намерении нет ни секретов, ни двойного дна, ни каких-либо договоренностей. Единственный двигатель — моя гражданская позиция. Честные, конкурентные выборы — это не только борьба за пост мэра. Это еще и возможность диалога со всем городским сообществом, дискуссии о способах решения острых городских проблем… А для Анатолия Локтя — это еще и строгий спрос о работе в должности мэра за истекший срок (Зачитано по бумаге. — Ред). Повышают тарифы МУП «Горводоканал», ООО СГК по той причине, что у них огромные задолженности, и вместо того чтобы их отсуживать и возвращать, они спокойненько увеличивают тарифы.

— На какой управленческий опыт Вы планируете опираться при управлении городом?

 В 28 лет я стал руководителем одного из цехов авиационного завода. После этого ушел на партийную работу, потом — на хозяйственную. Был переведен на должность заместителя начальника областного управления (32 предприятия в городе и области). Потом я создал компанию «Сибирский бальзам», которая производила алкогольную продукцию, соки, воды. В год мы платили до миллиарда рублей налогов. Но затем компании отказали в лицензии без объяснения — и все на этом. И полуторатысячный коллектив (об  этом знал и губернатор Юрченко, и его заместители отраслевые) пошел на улицу ради того, чтобы было только госпредприятие, хотя к нам претензий не было.

— Вы говорили, что решение идти в мэры будет принято только с благословения митрополита. Вы уже общались с ним?

 Общался.

— Благословил?

 Не скажу. Вообще, церковь не может публично благословить тех, кто… Она не имеет на это права, не вмешивается. А личный разговор сегодня был.

— Какой объем финансирования планируете под свою избирательную кампанию? В ней примут участие какие-либо бизнесмены федерального или регионального уровня?

— Все может быть.

— Уже есть какие-то договоренности?

— Вы хотите, чтобы я вам все рассказал.

— Кого в команду позовете?

 В команду позову достойных людей.

— Что Вам не нравится в политике сегодняшнего градоначальника и что бы Вы переделали? Приведите, пожалуйста, примеры.

 Пример простой, если находиться на улицах. Это невозможно больше терпеть — в каком состоянии вывоз снега, вывоз мусора.

— Действующие власти постоянно говорят, что не хватает денег на решение всех проблем. Вы где возьмете деньги? Как собираетесь переломить эту систему?

 Наверное, привлеку бизнес. Если я — малый бизнесмен, я с удовольствием буду убирать какой-то участок. Дорогу сделали — надо рассчитываться. А если у тебя нет денег, чего руководить-то?

— В газете, которая распространяется от Вашего имени, в качестве одной из недоработок власти вы называете тот факт, что в Новосибирске не строится метро. Но на этот проект требуются огромные федеральные деньги. Где их взять?

 Документы на что сданы на 17 млрд? Конечно, сдали документы на госэкспертизу, а их вернули, так как они устарели.

— Но это можно исправить?

 Конечно.

— Как получается, что всем ярким событиям, благодаря которым Новосибирск становится известен на всю Россию, очень быстро «скручивают голову»? Навскидку — Интерра, «Тангейзер», монстрация.

 Какое-то время я курировал Оперный театр. Плохо понимаю в этом вопросе, но мне поручили. Я окунулся в эту жизнь. Мы очень дружили с покойным Ягудиным. Желательно в дела художников не вмешиваться. Если это противоречит закону, то, наверное, должно быть наказуемо. А так художник — отдельная личность, голубая кровь.

— Вы видите Новосибирск будущего как центр притяжения какого-то делового, развлекательного, культурного, этнического туризма?

— Я хочу это видеть, а как получится — будет зависеть от вас.

— Некоторое время назад Вы заявляли: тот, кто хочет баллотироваться — сумасшедший. Что вас заставило сейчас баллотироваться самому?

— Наверное, излечился.

Напомним, что, по информации городской избирательной комиссии Новосибирска, ближе к лету будет определен день выборов нового мэра города. Предположительно они пройдут в сентябре.

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Возрастные ограничения: Автор: Евгения Серёгина

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