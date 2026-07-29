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Право&Порядок

Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Автор: Артем Рязанов

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Поводом стала работа запрещенного в РФ чат-бота знакомств в Telegram

Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В связи с этим он объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, он объявляется в международный розыск, — говорится в заявлении.

Поводом для возбуждения дела стали материалы, полученные в ходе расследования деятельности чат-бота для знакомств «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» в мессенджере Telegram. Ранее этот чат-бот был включен в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что блокировка произошла из-за обнаружения материалов, содержащих детскую порнографию и пропаганду ЛГБТ*, запрещенного в РФ.

Однако, как выяснило следствие, администрация Telegram не удалила не только этот бот, но и систематически оставляла доступ к каналам, чатам и ботам, связанным с украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими группами. Эти ресурсы используются для планирования диверсий, терактов и кибератак.

*ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено на территории России

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора.

Источник фото: скриншот Телеграм

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : ФСБ терроризм Павел Дуров международный розыск Telegram

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Самолёт «Сибири» экстренно вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвращением самолёта авиакомпании «Сибирь» в аэропорт вылета.

По предварительным данным, 29 июля экипаж рейса Новосибирск – Краснодар принял решение о возврате в Толмачёво из-за возгорания двигателя.

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УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Автор: Артем Рязанов

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф ОАО «РЖД» в сумме на 40 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали нарушения, которые обнаружила транспортная прокуратура в ходе проверки закупочной деятельности компании.

Антимонопольщики установили, что железнодорожный монополист допустил сразу несколько ошибок в ходе проведения торгов. В частности, комиссия РЖД неправомерно провела оценку предложений, признала победителем участника с недостоверными сведениями в заявке, а также нарушила установленные сроки подведения итогов закупки.

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Суд пересмотрит дело главы новосибирского УЭБиПК

Автор: Оксана Мочалова

Судебная эпопея вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника новосибирской полиции Владимира Вялкова получила новое развитие. Фигурант громкого коррупционного дела, осужденный к длительному сроку лишения свободы, инициировал процедуру пересмотра решения суда. Соответствующая апелляционная жалоба уже поступила в вышестоящую инстанцию.

Помимо самого экс-полковника, несогласие с вердиктом Центрального районного суда выразили его защитник, а также сторона государственного обвинения. Все стороны процесса ждут рассмотрения своих претензий в апелляционном порядке.

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Девелоперу, обманувшему дольщиков, отказали в УДО в Новосибирске

Бывший директор новосибирской строительной компании «Сумет» Владимир Зурков предпринял очередную попытку выйти на свободу досрочно. Но суд не поддержал ходатайство. Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

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Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

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Семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей — среди них четверо несовершеннолетних. Фигурантам инкриминируют мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в зависимости от роли в преступной схеме.

Как полагает следствие, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники, действуя согласованно, обманывали преимущественно пожилых людей с помощью звонков и сообщений в мессенджерах. Они выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и других учреждений и убеждали потерпевших, что таким образом спасают их деньги от хищения. В действительности средства переводились либо передавались наличными курьерам из числа участников группы.

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