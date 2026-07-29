Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В связи с этим он объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, он объявляется в международный розыск, — говорится в заявлении.

Поводом для возбуждения дела стали материалы, полученные в ходе расследования деятельности чат-бота для знакомств «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» в мессенджере Telegram. Ранее этот чат-бот был включен в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что блокировка произошла из-за обнаружения материалов, содержащих детскую порнографию и пропаганду ЛГБТ*, запрещенного в РФ.

Однако, как выяснило следствие, администрация Telegram не удалила не только этот бот, но и систематически оставляла доступ к каналам, чатам и ботам, связанным с украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими группами. Эти ресурсы используются для планирования диверсий, терактов и кибератак.

*ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено на территории России

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора.