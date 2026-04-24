ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

18 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку террористического акта, направленного против руководства Роскомнадзора. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, сообщает РБК.

По данным ФСБ, злоумышленники намеревались взорвать автомобиль, используя самодельное взрывное устройство.

— В результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии (запрещенной в России), завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления, — заявили в ведомстве.

Лидером группы оказался москвич, родившийся в 2004 году. Во время задержания он оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован.

— В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты, — добавили в спецслужбе.

ФСБ зафиксировала интенсивную деятельность украинских спецслужб, которая, по данным ведомства, направлена на подрыв мер по обеспечению информационной безопасности в России, включая попытки заблокировать мессенджер Telegram. В спецслужбе подчеркнули, что этот мессенджер активно используется украинскими радикалами для осуществления диверсий, террористических актов, экстремистской деятельности, кибермошенничества и других серьёзных правонарушений.

В ходе оперативных мероприятий у участников группы были обнаружены самодельное взрывное устройство весом один килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, радиостанции, а также атрибутика и символика неонацистских организаций и украинских вооружённых формирований. Кроме того, у них нашли инструкцию по вступлению в запрещённую в России украинскую террористическую организацию, однако название этой организации не разглашается.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота оружия и взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности за подготовку к террористическому акту.

