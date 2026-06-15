ФСБ предотвратила аферу с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей

ФСБ выявила крупную аферу с акциями российских компаний, ущерб от которой составил несколько миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей, — заявили в ведомстве.

Злоумышленники нарушили контрсанкции, которые запрещают выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они незаконно приобрели права на ценные бумаги отечественных публичных компаний, которые до введения запрета торговались на зарубежных фондовых рынках.

ФСБ сообщила, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Используя поддельные документы, они осуществили обмен заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Это нанесло значительный ущерб владельцам ценных бумаг.

Следственное управление ФСБ открыло дело о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики задержали пятерых подозреваемых: троих из них поместили под стражу, а двоих — под домашний арест.

В их домах и офисах в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Были изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также более 100 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.