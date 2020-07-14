Пандемия подстегнула микрозаймы и фондовый рынок

В период простоя отдельных сфер экономики во время самоизоляции некоторые предприятия продолжали вкладываться в экономику региона, используя средства фонда микрофинансирования и гарантийного фонда. В частности, по информации правительства Новосибирской области, за получением микрозаймов без залога, микрозаймами на пополнение оборотных средств обратились около 60 предприятий. Капитализация гарантийного фонда достигла 2,1 млрд рублей. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привел министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрей Гончаров.

— Ситуация с коронавирусом создала «позитивные» условия, — поясняет Гончаров. — Наш фонд микрофинансирования из федерального бюджета получил дополнительно 214 млн рублей на выдачу микрозаймов и кредитов для МСП. В целом, через финансовые организации в экономику области за полгода привлечены почти 4 млрд рублей. То есть вроде бы экономика находится в нестабильном состоянии, но ситуация с финансовыми организациями говорит о другом: предприниматели активно вкладывают средства в экономику. Финансы востребованы, в том числе на реконструкцию, модернизацию производства, новые технологии.

— Я вижу, и многие предприниматели об этом заявляют, что бизнес сейчас не складывает все финансы в одну корзину, — говорит чиновник. — Многие предприятия имеют возможность диверсификации бизнеса. Предприниматели используют несколько вариантов зарабатывания денег в совершенно разных сферах экономики. Что касается фондового рынка, рынка ценных бумаг, то эта сфера для нас нова, но, с другой стороны, есть примеры предприятий Новосибирской области, в том числе малого бизнеса, которые сейчас активно выходят на эти рынки, заявляют о себе, начинают продавать свои акции и облигации. Поэтому я бы сейчас не говорил о каком-то спаде.

Еще одна бизнес-тенденция «коронного» периода, по словам министра, связана с активным выходом бизнеса региона на фондовые рынки и рынки ценных бумах. Окончательно оценить эффект от этого вида заимствований предстоит ближе к концу года.

Пока данных, характеризующих состояние как отдельных отраслей, так и бизнеса региона в целом от карантинных ограничений и самоизоляции, нет. В министерстве отмечают, что уровень безработицы в регионе даже сократился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в области зарегистрированы более 1,8 тысячи уволенных из-за кризиса. По состоянию на 10 июля в регионе официально числятся 57 тысяч безработных. Из 78 тысяч с начала года более 20 тысяч трудоустроены. В настоящее время предприятиями поданы заявки на 40 тысяч работников.

Напомним, что в период карантина работали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, государственные структуры, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность коммунальной инфраструктуры. Первая волна «амнистии» коснулась строительной и промышленной отраслей. Далее свободу поочередно получали сфера услуг, непродовольственные магазины, торговые центры и летние кафе. Пока остаются закрытыми фитнес-центры, гостиницы и предприятия общепита, не имеющие «летников». Когда они смогут возобновить работу, в правительстве пока не сообщают.

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