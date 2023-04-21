Минтруд уточнил график выходных дней на майских праздниках

По уже давно сложившейся традиции в мае россияне отмечают два государственных праздника, поэтому выходных дней в этом месяце больше.

Минтруд РФ опубликовал график выходных и праздничных дней в мае 2023 года.

1 мая в стране отмечается Праздник Весны и Труда, а 9 мая – День Победы, поэтому россиян ожидают восемь обычных выходных дней и три дополнительных.

Первые майские выходные приходятся на период с 29 апреля по 1 мая. В ведомстве отмечают, что благодаря этому на первой неделе у многих россиян будет короткая рабочая неделя – всего четыре рабочих дня. Затем следующий период начнется с 6 и продлится до 9 мая, а после этого снова короткая рабочая неделя – всего три дня.

При этом отмечается, что сокращенных предпраздничных дней в мае не будет, так как 1 мая выпадает на понедельник, а 9 мая – на вторник.

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