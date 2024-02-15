Шокирующие кадры ― на автомобиль, в который села сибирячка, упала крыша здания (видео)

В социальных сетях активно обсуждают последствия сильного ветра и метели в городах Сибири. Барнаульская автовладелица теперь отмечает свое второе рождение. Видеокадры, где на парковку падает крыша здания, облетели все паблики.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина садится в свой автомобиль, а буквально через пару секунд со здания ветром сносит крышу и внушительное количество снега. Несколько тонн этого груза буквально погребли под собой стоящие на парковке автомобили. Зрители с замиранием сердца наблюдают за происходящим. Через короткое время в иномарке открывается дверь и из нее выходить невредимая автоледи.

― Это я была на видео. Со мной, слава Богу, все в порядке, ― прокомментировала жительница Барнаула в социальных сетях.

В экстренных службах уточнили, что сибирячка серьезно не пострадала. Она получила лишь пару царапин.

Ранее редакция рассказывала, что ураган снес крышу с ДК Горького в Новосибирске.