В Заельцовском районе на месте заброшенного котлована появится высотка

На улице Дуси Ковальчук ГК «Поляков» начала реализацию нового проекта — 24-этажного дома «Актив». Стоит отметить, что это последняя свободная локация, подходящая под многоэтажную застройку на первой линии улицы между площадью Калинина и Нарымской.

Судя по проектной документации застройщика, в доме предусмотрены 472 квартиры, причем самого разного формата: с антресолью, двухуровневые, пентхаусы, с круговым планированием, а также подземный паркинг и галерея для ритейла и офисов.

Напомним, ранее на этой стройплощадке работала компания «Интерпоток». На объекте был вырыт котлован, квартиры купили первые 38 дольщиков. Однако в 2014 году девелопер ушел в банкротство, и стройка остановилась.

— В 2023 году по соглашению с областными властями и Фондом защиты прав дольщиков группе компаний «Поляков» были переданы права и обязанности застройщика объекта. Мы выполнили все обязательства перед обманутыми участниками строительства и прочими кредиторами, разработали новый проект и теперь выходим на площадку, — пояснил редакции Infopro54 гендиректор компании, депутат регионального парламента Илья Поляков.

Ранее правительство региона отмечало, что благодаря совместной работе Фонда защиты прав дольщиков и девелоперов количество долгостроев в Новосибирске сокращается. За период с 2010-го по 1 июля 2024 года в регионе восстановлены права около 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов.

— Планируется, что к концу этого года в Едином реестре проблемных объектов останется только один дом, завершение строительства которого намечено на 2025 год, — комментировал ситуацию с долгостроями министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

Напомним, ГК «Поляков» принимает участие в реализации первого в Новосибирске проекта комплексного развития территорий.

На пересечении улиц Фадеева и Игарской девелопер расселил аварийные двухэтажки и строит на их месте мини-полис «Фора».

Кроме того, ГК «Поляков» принимала участие в разработке мастер-плана комплексного развития территории микрорайона Клюквенный, частью которого является создание образовательного кластера. Этот проект был представлен на международном форуме «Зодчество» в Москве.

Стоит отметить, что рядом с площадкой, где появится «Актив», находится еще один недострой «Интерпотока» — ЖК «Возрождение». Сейчас его завершает компания «Сибирь-Инвест». В этой же локации идет строительство очередей ЖК «Ельцовский», застройщик ООО «СтройМастер».