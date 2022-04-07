Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне

— Бостонская атлетическая ассоциация сегодня объявила, что россиянам и белорусам, допущенным на Бостонский марафон 2022… в рамках открытого процесса регистрации и проживающим на данный момент в одной из двух стран, не будет разрешено соревноваться в этих мероприятиях, — говорится на сайте ассоциации.

Уточняется, что мера не распространяется на участников, не проживающих в России или Белоруссии, однако они не смогут соревноваться под флагами этих стран.

Ассоциация заявила, что, с учетом санкционных ограничений попытается возместить взносы спортсменам, которым отказали в участии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.