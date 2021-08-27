«Сибантрацит» отметил День шахтера

Праздничный вечер, который прошел в актовом зале АО «Сибирский Антрацит», открыл генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников. Он поздравил присутствующих с Днем шахтера и поблагодарил сотрудников за вклад каждого в развитие компании. Сергей Мельников отметил, что благодаря общим усилиям Группа в этом году показывает значительный рост добычи по сравнению с прошлым годом, а по итогам нынешнего года планирует преодолеть планку в 20 млн т металлургических углей.

«Сибантрацит» успешно реализует программу повышения эффективности, направляя существенные инвестиции в создание производственной инфраструктуры, расширение парка техники и проч.

Сергей Мельников особо отметил, что компания будет и дальше улучшать условия труда своих сотрудников. Он рассказал о программе развития социальной инфраструктуры: строительстве новых и ремонте действующих объектов (общежития, досуговый центр и др.).

Компания также заботится и о жителях регионов присутствия, реализуя действующие программы и давая старт новым, сказал Сергей Мельников. Только в Новосибирской области расходы на социальные и благотворительные инициативы за последние два года составили 1,4 млрд руб.

С Днем шахтера представителей предприятий «Сибантрацита» поздравил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка. Он пожелал работникам угольной промышленности здоровья, исполнения намеченных планов и достойного вознаграждения за тот вклад, который они вносят в развитие предприятия, Искитимского района, Новосибирской области и России в целом.

«Благодаря вашему труду наша страна занимает сегодня первое место на мировом рынке антрацита. Благодаря вашей поддержке в регионе реализуются значимые социальные проекты в области культуры, спорта и образования», — отметил Сергей Семка.

Впервые в истории Группы были учреждены и вручены значимые корпоративные награды – это именной нагрудный знак «За особый вклад. Группа Сибантацит» и занесение на Доску почета «Сибантрацита». Доска почета является единой по Группе и представлена на всех активах, благодаря чему коллектив сможет познакомиться с лучшими людьми компании.

Также традиционно были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от Министерства энергетики России, губернатора Новосибирской области, областного законодательного собрания, регионального министерства промышленности и торговли.

В общей сложности лучшим сотрудникам АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» было вручено 47 наград.

Торжественная церемония сопровождалась концертом с участием известных исполнителей и танцевальных коллективов региона.

23 августа в офисе «Разреза Кийзасского» глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев вручил лучшим работникам Группы юбилейные медали, посвященные 65-летию г. Мыски. Он поздравил коллектив предприятия с профессиональным праздником, поблагодарил руководство «Разреза Кийзасского» за помощь в реализации социальных программ на территории Мысков, пожелал процветания всем предприятиям Группы. Сегодня в Городском центре культуры Мысков прошел торжественный прием, посвященный Дню Шахтера.

Праздничные мероприятия продолжатся 27 августа на каждом из активов. В этот день угольщиков поздравят руководители предприятий, глава Искитимского района, представители администрации Мысковского городского округа и районного совета депутатов Искитимского района.