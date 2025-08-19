Рекламодателям

«Какое-то MAX-диссидентство»: в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер

  • 19/08/2025, 14:05
Автор: Мария Гарифуллина
«Какое-то MAX-диссидентсво»: в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер
Многие взрослые данное приложение уже установили, школьников это ждет в новом учебном году

В России разворачивается кампания по продвижению нового отечественного мессенджера MAX. О его установке публично отчитываются представители органов власти, в хвалебных тонах рассказывают блогеры и представители шоу-бизнеса. Вместе с этим наблюдается и прямо противоположный тренд – мессенджер критикуют в стримах, разборах, блогах, и в это активно включены подростки. Infopro54 посмотрел и прочитал соответствующие материалы, поговорил с подростками, их родителями и экспертом по информационной безопасности.

В популярной соцсети, где основной формат это короткие видео, в июле и августе появилось много материалов, посвященных новому российскому мессенджеру. Подростки делятся рассказами о том, как всех будут «загонять в MAX», чем это обернется и как этого избежать, когда придет время добавляться в школьный чат.

— Дочери 15 лет и о том, «как плох, опасен и ужасен новый мессенджер» она и ее одноклассники стали говорить еще в начале лета. Поначалу казалось, что к теме они быстро остынут. Но нет. Чем ближе новый учебный год, тем больше разговоров. Школа уже предупредила о том, что чаты перенесут в MAX. И это многими детьми и родителями воспринимается в штыки. Если честно, это прямо какое-то MAX-диссидентство. Дочь показала переписку с одноклассниками, там реально очень много едких мемов про мессенджер, и шутки на тему о том, кто какую отговорку придумает, чтобы его не устанавливать. Я погрузилась в тему и поняла, что это не какая единичная история в маленьком сообществе, а, действительно, тренд. Мы с мужем на государственной службе, нас на работе уже обязали перевести переписку в новый мессенджер. Для меня это просто одно их множества приложений, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Полина.

Сами подростки объясняют, что их критический настрой возник не пустом месте. Они полагают, что привычные иностранные мессенджеры будут постепенно «задвигать», и именно это основной раздражающий фактор.

— Есть куча разборов от айтишников, которые прямым текстом говорят, что не так с новым мессенджером. Про безопасность, про доступ к данным, которые у каждого в телефоне, есть вопросы. Отсюда все эти разговоры о том, покупать ли для MAX отдельную симку или телефон. К тому же привычные сервисы, которым все много лет пользуются, стали прессовать. Поэтому такая реакция, — говорит 17-летний Никита.

Специалисты по информационной безопасности подтверждают, скажем так, некоторую настороженность по отношению к новому российскому мессенджеру. Есть она и среди профессионалов, которые смотрят на сервисы без эмоций, а только с точки зрения технических решений.

— В целом это конкурентный мессенджер. Где-то он сыроват, но это обычное дело на старте любого сервиса, всё будет дорабатываться и улучшаться. Я установил его себе на телефон, посмотрел, какие доступы он запрашивает. И ничего особенного не нашел. Другие мессенджеры и больше запрашивают. Ответ на вопрос, почему на MAX так реагируют, лежит не в плоскости кибербезопасности.  Дело в том, что его начали насаживать на государственном уровне. И, естественно, получилась такая реакция: если кто-то что-то очень сильно хочет, чтобы этим пользовались, то, мол,давайте этим пользоваться не будем. Вот, здесь, да, ошибка, я считаю. Но, это ошибка, скорее, ну, скажем так, с точки зрения управления системой, а не с точки зрения, там, технологических каких-то вещей. Хотя вот у нас даже в сообществе информационной безопасности единого мнения нет. То есть кто-то говорит, что надо заводить отдельный телефон под MAX. Кто-то не столь категоричен. Я после прочтения очередной статьи еще раз проверил, какие разрешения он затребовал — всё вполне корректно. Я считаю, мессенджер можно ставить. Если есть какие-то опасения, внимательно при установке посмотрите, что он запрашивает, и дайте только те разрешения, которые вы считаете для себя безопасными, —  рассказал Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

В перспективе MAX хотят сделать универсальным мобильным приложением, которое кроме обмена сообщениями разного формата позволит получать электронные государственные услуги, удостоверять личность, использовать усиленную электронную подпись, а также совершать платежи. В Госдуме предложили повысить конкурентоспособность и востребованность мессенджера, сделав так, чтобы все коды подтверждения от банков и онлайн-сервисов приходили только туда.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области тысячи госслужащих установили себе новый российский мессенджер.

 

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

55 975

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
