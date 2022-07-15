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У производителей и дистрибьюторов продуктов питания растет спрос на стеклянную тару

  • 15/07/2022, 11:09
новости Новосибирска
Одна из причин — тренд на экологичность упаковки.

В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели производственные итоги за первое полугодие 2022 года.

Выпуск тарного стекла  в стекольных комплексах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в тоннах на 27 % — с 106,9 до 135,9 тонн, а в штуках на 32 % — с 304,67 млн до 401,65 млн. В общем объеме продукции доля стеклянной тары, изготовленной с помощью облегчающих технологий, выросла  с 73 % до 79 %: с конвейеров сошло 317,63 млн таких бутылок. Как следствие, средний вес стеклоизделия снизился со 291 до 289 граммов, сообщила пресс-служба компании.

За счет усовершенствования производственных процессов коэффициент использования стекломассы повысили на два процентных пункта — до 0,85.

Комментируя планы компании, генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор отметил тренд на экологичность упаковки — в продовольственном секторе постепенно отказываются от неперерабатываемой тары, в том числе, в пользу стеклянной. Спрос на нее идет вверх еще и потому, что она наилучшим образом сохраняет вкусовые характеристики содержимого.

— Все популярнее становятся стеклянные банки. Например, двух- и трехлитровые используют не только производители соков и плодоовощных консервов, но и дистрибьюторы разливного пива в розничных точках, — делится наблюдениями Антон Мор. — В банки небольшого объема начинают расфасовывать майонез. На полках магазинов представлено больше молочной продукции и воды в стеклянных бутылках, причем, как в премиальном, так и в средне-ценовом сегменте — на рынок выходят новые игроки, которые также стремятся следовать «зеленым» курсом.

До конца года на «Сибстекле» намерены произвести 812 млн штук стеклотары — на 14 % больше, чем в 2021.

Новости Новосибирска

В Новосибирске запущен масштабный проект по сбору и переработке стекла

Напомним, в ноябре 2021 года пивоваренная компания России AB InBev Efes (завод компании работает в Новосибирске), производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ Холдинг») и правительство Новосибирской области подписали трехстороннее соглашение о развитии совместного проекта по сбору и переработке стекла. На тот момент к проекту также подключились более 130 заведений общепита, было собрано свыше 200 тонн стеклобоя. Антон Мор сообщал, что в течение 2 лет предприятие планирует довести долю стеклобоя в составе сырья с 25-30% до, как минимум, 40-45%, а в перспективе — до 80%.

В марте 2022 года на рынке России возник дефицит картонной упаковки для пищевых продуктов.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирское предприятие откроет филиал в Казахстане. 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес


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